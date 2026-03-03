АПС: Отдаваме почит към саможертвата на всички, които извоюваха свободата на България

Днес отдаваме почит към героизма и саможертвата на всички, които извоюваха свободата на България и положиха основите на съвременната българска държавност. Трети март е ден на историческа памет, национално достойнство и отговорност към бъдещето, написаха от Алианс за права и свободи (АПС) на страницата си във Фейсбук.

Нека пазим свободата като върховна ценност, да укрепваме демокрацията и да работим заедно за една по-справедлива, солидарна и просперираща България, допълват от АПС.

По случай 3 март формацията поздравява всички български граждани.