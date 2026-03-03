БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

3 МАРТ – ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА

Радостин Василев: Отбелязваме деня, в който българското национално самосъзнание достига триумфа си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Запази
деница сачева радостин василев достойнство извини
Слушай новината

Днес отбелязваме деня, в който българското национално самосъзнание постига своя триумф – Деня на Освобождението, написа в профила си във Фейсбук лидерът на МЕЧ Радостин Василев по повод Националния празник.

"Преди точно 148 г. България е освободена от петвековно турско робство и днес е нужно да си припомним колко ценна е свободата и че е невъзможна без саможертва. Животът си за нашата свобода дават хиляди руски, украински, беларуски, финландски и румънски войници, както и български опълченци", пише Василев.

По думите му, 3 март е денят, в който се прекланяме пред героите, пожертвали живота си по време на Руско-турската освободителна война, за да я има България. Но никой народ не може да се уповава само на своите мъртви герои. От нас зависи дали ще бъдем достойни техни наследници. Нашите дела ще докажат можем ли да живеем в тази България, за която те са дали живота си на връх Шипка и в битките за свободата на всеки наш град. В настоящите тежки времена, една от основните ни задачи е да защитаваме националния интерес на България и да съхраняваме нашата национална памет, допълва лидерът на МЕЧ.

#партия МЕЧ #3 март #Радостин Василев #Национален празник

Водещи новини

Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в София
Издигане на националното знаме пред паметника на Незнайния воин в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
3 март – България празнува Деня на свободата 3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява Премиерът Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Как се изработва националният трибагреник?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ