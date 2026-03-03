Радостин Василев: Отбелязваме деня, в който българското национално самосъзнание достига триумфа си

Днес отбелязваме деня, в който българското национално самосъзнание постига своя триумф – Деня на Освобождението, написа в профила си във Фейсбук лидерът на МЕЧ Радостин Василев по повод Националния празник.

"Преди точно 148 г. България е освободена от петвековно турско робство и днес е нужно да си припомним колко ценна е свободата и че е невъзможна без саможертва. Животът си за нашата свобода дават хиляди руски, украински, беларуски, финландски и румънски войници, както и български опълченци", пише Василев.

По думите му, 3 март е денят, в който се прекланяме пред героите, пожертвали живота си по време на Руско-турската освободителна война, за да я има България. Но никой народ не може да се уповава само на своите мъртви герои. От нас зависи дали ще бъдем достойни техни наследници. Нашите дела ще докажат можем ли да живеем в тази България, за която те са дали живота си на връх Шипка и в битките за свободата на всеки наш град. В настоящите тежки времена, една от основните ни задачи е да защитаваме националния интерес на България и да съхраняваме нашата национална памет, допълва лидерът на МЕЧ.