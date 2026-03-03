БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3 март – България празнува Деня на свободата
3 МАРТ – ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА

Отбелязваме най-значимия ден в българската история, написаха от "Величие"

отбелязваме значимия ден българската история написаха величие
Снимка: БТА/Архив
Днес отбелязваме най-значимия ден в българската история, написаха от партия "Величие" в публикация във Фейсбук по случай Националния празник на България.

Преди 148 години България се завърна на картата на Европа, посочват от партията.

"Така, както връх Шипка се превърна в символ на вечно преклонение пред подвига на героите, така и тази светла дата ни напомня за несломимата сила на духа и порива за свобода на нашия народ", заявяват от "Величие".

"Поклон пред падналите за свободата на Отечеството", допълват още от партията.

#партия "Величие" #3 март #Национален празник

