Отбелязваме най-значимия ден в българската история, написаха от "Величие"

Днес отбелязваме най-значимия ден в българската история, написаха от партия "Величие" в публикация във Фейсбук по случай Националния празник на България.

Преди 148 години България се завърна на картата на Европа, посочват от партията.

"Така, както връх Шипка се превърна в символ на вечно преклонение пред подвига на героите, така и тази светла дата ни напомня за несломимата сила на духа и порива за свобода на нашия народ", заявяват от "Величие".

"Поклон пред падналите за свободата на Отечеството", допълват още от партията.