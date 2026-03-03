Рая Назарян: Свободата е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои

За нас българите Трети март е денят на свободата. Свободата, която трябва да ценим всеки миг, защото тя е извоювана със саможертвата на хиляди наши и чужди герои, които дадоха живота си, за да я има днес нашата България. Това написа в профила си във Фейсбук председателят на Народното събрание Рая Назарян.

"Нека бъдем техни достойни наследници, нека да следваме техните идеали и да пазим мира, за който те бленуваха. Нека помним, че този мир не се постига даром, той е резултат от нашите общи усилия и трябва да се отстоява всеки ден. Поклон пред светлата памет на героите! Да живее България!", пише още Назарян.