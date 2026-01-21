Странен обект премина пред Луната и събуди любопитството на наблюдателите

При наблюдение на Луната с телескоп е забелязан необикновен обект. Специалисти обясняват, че подобни наблюдения често са резултат от обекти, които преминават между камерата и Луната, създавайки впечатляващи визуални ефекти.

Тъй като Луната няма атмосфера, всичко, което се появи пред нея, се вижда изключително ясно. Голямото увеличение на телескопите и ъгълът на наблюдение могат да накарат обикновени обекти да изглеждат големи, бързи или необичайни.

Учените подчертават, че това е оптична илюзия, свързана със светлината, движението и перспективата, и няма научни доказателства за НЛО или нещо изкуствено.