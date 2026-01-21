Старите монети получават нов живот в помощ на бездомни животни

21 дни след въвеждането на еврото у нас, старите български монети получават нов живот в помощ на бездомни животни. С наближаването на изваждането на левовите монети от обращение, в страната се появяват различни благотворителни инициативи, които насърчават хората да ги дарят.

Кастрационен център за бездомни животни в Русе приема стотинки и левчета, превръщайки ги в грижа, храна и лечение за кучета и котки. Кампанията „100 стотинки“ показва как дори малки суми могат да имат голямо значение да се превърнат в шанс за по-добър живот на животните в нужда.