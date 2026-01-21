БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Абитуриенти поканиха класната си на бала от сцената на бургаски театър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Понякога най-красивите истории се раждат от чистата обич и благодарност. Такава е и тази на учениците от 12б клас в СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Карнобат. Вместо стандартна покана за бала, те избират нестандартен, вълнуващ и напълно неочакван начин да изненадат своя класен ръководител – под светлините на прожекторите, на сцената на театъра, след края на комедиен спектакъл.

На 5 януари училищният звънец не звучи като начало на час, а като старт на изненада. В класната стая рождения си ден посреща Мариана Костова – без да подозира какво я чака. Със закъснение влизат учениците с неочакван подарък. Но най-хубавото тепърва предстои.

Георги Колев, ученик: "Нашата класна много обича да ходи по театри, да гледа представления. И за рождения ден решихме да ѝ направим подарък да отиде на театър. Трябваше да ѝ предлагаме за бала да дойде с нас и преценихме, че би било доста добра идея. Просто е много уникална жена и винаги сме искали да ѝ помагаме, да ѝ направим нещо добро, за да я зарадваме!"

Решението е единодушно – покана за бал, но не къде да е, а под светлините на прожекторите и на театралната сцена. Следват месеци на тайни разговори, планове и прецизна организация – всичко до най-малкия детайл.

Маруся Стоянова: "Те се свързаха с мен някъде през ноември месец. Аз предложих няколко заглавия, които представям през януари и февруари и те счетоха за интересно, че искат да посетят хитовата постановка "Изневери в повече", която вече 10 години се играе много успешно на сцените на страната и чужбина."

Станислава Стоянова, ученичка: "26 човека сме, много трудна беше подготовката, защото с толкова много хора е трудно всички да сме на едно мнение. Имаме един голям плакат, на който пише "Ще дойдете ли с нас на бала?", имаме букет от 101 рози и ще влезем от двете страни на театъра, нея ще я изкарат на сцената."

Деница Димитрова, ученик: "Мисля, че всички я чувстваме като втора майка. Дава ни много опора, много съвети. Да бъдем добри, отговорни, да изпълняваме всичко навреме, да си отстояваме мнението и да бъдем добри хора. Изпитвам щастие, радост, вълнение най-вече. Може би това как ще реагира нашият класен ръководител също доста влияе."

Маруся Стоянова: "Виждала съм в социалните мрежи най-различни видове покани - гърмят топчета, хора се вият, сложни хореографии измислят. Имала съм предложения за брак по време на театрална постановка, но никога досега не сме имали, даже не знам не само в Бургас, но и в цялата страна, дали е имало предложение за класен ръководител да отиде на бала след края на театрална постановка."

А големият момент идва, когато залата притихва – точно преди завесата да падне.

Актрисата Албена Михова кани класната на сцената. Без да подозира нищо, тя среща погледите на учениците си един по един, докато се качват на сцената. А те отправят покана за бала в един глас. Миг, в който са без значение оценките в дневника, а връзките, които остават завинаги.

Марияна Костова, класен ръководител: "Трудно мога да говоря. Мога да им кажа едно голямо "Благодаря". Мога да им кажа колко много ги обичам. За тези 5 години бяха всичко, те знаят много добре. Искам да им се извиня обаче, защото понякога съм била мъничко по-строга, но те знаят защо! Прекрасни са!"

Жест, който напомня, че най-ценните подаръци идват от сърце и с желание да кажеш "благодаря" по най-красивия начин.

#бургаския театър #покана за бала #абитуриенти

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
4
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е отворен за движение
6
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Регионални

Огромно количество мъртва риба е открита в Карловско
Огромно количество мъртва риба е открита в Карловско
Срещу 1 € на месец: Учениците и студентите в Бургас ще се возят неограничено в градския транспорт Срещу 1 € на месец: Учениците и студентите в Бургас ще се возят неограничено в градския транспорт
Чете се за: 03:05 мин.
Мъж изпочупи две от кабинките на въжения лифт в Боровец Мъж изпочупи две от кабинките на въжения лифт в Боровец
Чете се за: 00:42 мин.
На Бабинден в Царево (СНИМКИ) На Бабинден в Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София" заради честите аварии КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София" заради честите аварии
Чете се за: 01:57 мин.
Връщат остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол в управление на Транспортното министерство Връщат остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол в управление на Транспортното министерство
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ