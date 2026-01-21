Абитуриенти поканиха класната си на бала от сцената на бургаски театър

Понякога най-красивите истории се раждат от чистата обич и благодарност. Такава е и тази на учениците от 12б клас в СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Карнобат. Вместо стандартна покана за бала, те избират нестандартен, вълнуващ и напълно неочакван начин да изненадат своя класен ръководител – под светлините на прожекторите, на сцената на театъра, след края на комедиен спектакъл.

На 5 януари училищният звънец не звучи като начало на час, а като старт на изненада. В класната стая рождения си ден посреща Мариана Костова – без да подозира какво я чака. Със закъснение влизат учениците с неочакван подарък. Но най-хубавото тепърва предстои.

Георги Колев, ученик: "Нашата класна много обича да ходи по театри, да гледа представления. И за рождения ден решихме да ѝ направим подарък да отиде на театър. Трябваше да ѝ предлагаме за бала да дойде с нас и преценихме, че би било доста добра идея. Просто е много уникална жена и винаги сме искали да ѝ помагаме, да ѝ направим нещо добро, за да я зарадваме!"

Решението е единодушно – покана за бал, но не къде да е, а под светлините на прожекторите и на театралната сцена. Следват месеци на тайни разговори, планове и прецизна организация – всичко до най-малкия детайл.

Маруся Стоянова: "Те се свързаха с мен някъде през ноември месец. Аз предложих няколко заглавия, които представям през януари и февруари и те счетоха за интересно, че искат да посетят хитовата постановка "Изневери в повече", която вече 10 години се играе много успешно на сцените на страната и чужбина." Станислава Стоянова, ученичка: "26 човека сме, много трудна беше подготовката, защото с толкова много хора е трудно всички да сме на едно мнение. Имаме един голям плакат, на който пише "Ще дойдете ли с нас на бала?", имаме букет от 101 рози и ще влезем от двете страни на театъра, нея ще я изкарат на сцената."

Деница Димитрова, ученик: "Мисля, че всички я чувстваме като втора майка. Дава ни много опора, много съвети. Да бъдем добри, отговорни, да изпълняваме всичко навреме, да си отстояваме мнението и да бъдем добри хора. Изпитвам щастие, радост, вълнение най-вече. Може би това как ще реагира нашият класен ръководител също доста влияе." Маруся Стоянова: "Виждала съм в социалните мрежи най-различни видове покани - гърмят топчета, хора се вият, сложни хореографии измислят. Имала съм предложения за брак по време на театрална постановка, но никога досега не сме имали, даже не знам не само в Бургас, но и в цялата страна, дали е имало предложение за класен ръководител да отиде на бала след края на театрална постановка."

А големият момент идва, когато залата притихва – точно преди завесата да падне.

Актрисата Албена Михова кани класната на сцената. Без да подозира нищо, тя среща погледите на учениците си един по един, докато се качват на сцената. А те отправят покана за бала в един глас. Миг, в който са без значение оценките в дневника, а връзките, които остават завинаги.

Марияна Костова, класен ръководител: "Трудно мога да говоря. Мога да им кажа едно голямо "Благодаря". Мога да им кажа колко много ги обичам. За тези 5 години бяха всичко, те знаят много добре. Искам да им се извиня обаче, защото понякога съм била мъничко по-строга, но те знаят защо! Прекрасни са!"

Жест, който напомня, че най-ценните подаръци идват от сърце и с желание да кажеш "благодаря" по най-красивия начин.