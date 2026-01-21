Андрей Ковачев: Бъдещето на Гренландия и сигурността на Европа не могат да се решават със сила

Европейският съюз категорично отхвърля всякакви опити за нарушаване на суверенитета на Кралство Дания, заяви в "Светът и ние" Андрей Ковачев, депутат от Европейска народна партия (Християндемократи). Той подчерта, че бъдещето на Гренландия може да бъде решавано единствено от самите гренландци и от Дания.

Андрей Ковачев, депутат от Европейска народна партия (Християндемократи): "Взето беше решение да се отложи ратификацията на търговските споразумения или търговското споразумение, което трябваше през февруари месец да бъде гласувано в Европейския парламент със Съединените щати. И ясно се заяви, че е абсолютно недопустимо по този начин да се накърнява суверенитетът на Кралство Дания. Съответно, бъдещето на Гренландия може да бъде решено само от самите гренландци и разбира се от Дания."

Ковачев подчерта, че ЕС не търси конфронтация, а сътрудничество със САЩ в рамките на НАТО, включително по въпросите за сигурността в Северния ледовит океан и ограничаването на влиянието на Китай и Русия в региона.

Андрей Ковачев, депутат от Европейска народна партия (Християндемократи): "Ние не желаем конфликти, не желаем провокации. Напротив, САЩ имат пълното право и сега да разполагат с военни бази или военни инсталации на тази територия. Ние също искаме сигурност и това Китай или Русия да не вземат надмощие в Северния ледовит океан, в тази част на света, но това се решава само със сътрудничество заедно със Съединените американски щати, а не с конфронтация вътре в НАТО."

Според него най-голямата заплаха за световната стабилност остава непредвидимостта в действията на глобалните лидери.

Андрей Ковачев, депутат от Европейска народна партия (Християндемократи): "Най-страшното и лошото нещо за световната стабилност е непредвидимостта. Когато не знаеш на следващия ден как ще се събуди някой лидер и особено тези, които са най-важните в света – президентът на САЩ, президентът на Руската федерация, президентът на Китай – какво могат да решат на другия ден да направят."

По отношение на войната в Украйна Ковачев бе категоричен, че тя остава сред водещите приоритети на Европейския съюз.

Андрей Ковачев, депутат от Европейска народна партия (Християндемократи): "Ние по никакъв начин не сме изоставили Украйна и Украйна седи много високо в списъка на приоритетите на Европейския съюз. И то не само заради Украйна, а заради нас самите, заради сигурността на самия Европейски съюз. (...) Непредвидимо би било, ако ние изоставим Украйна и има "мир", но "мир", който означава, че несправедливо една агресия, абсолютно брутална агресия на Руската федерация чрез сила може да промени границите."

Евродепутатът защити и споразумението с Меркосур, като заяви, че то има стратегическо значение за европейската икономика и ще донесе ползи за бизнеса и заетостта, без да бъдат нарушени високите стандарти на ЕС. Той увери, че са предвидени сериозни защитни механизми за европейските производители.

Андрей Ковачев, депутат от Европейска народна партия (Християндемократи): "Няма да се допускат от страните от Меркосур да бъдат внасяни стоки с по-ниски фитосанитарни показатели от тези в Европейския съюз. Защитните клаузи са изключително много – квоти, мониторинг и ако е така, Европейската комисия има правото в рамките на 21 дни да наложи забрани и корекции."

Ковачев изрази подкрепа за ролята на Николай Младенов Съвет за мир в Близкия изток и подчерта необходимостта ЕС да участва активно в търсенето на трайно решение на конфликта.