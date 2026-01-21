Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море

България влиза като инвеститор в проучванията за нефт и газ в Черно море. В присъствието на премиера в оставка Росен Желязков в Министерския съвет официално беше подписано споразумението за участието на БЕХ с 10 процента дял в търсенето и проучването в блок "Хан Аспарух" в Черно море. Желязков определи това като нов прочит за инвестиционния потенциал и намерения на държавата като активен участник и инвеститор в икономическите процеси.

С това споразумение България прави стратегическа стъпка към енергийна независимост. Проектът се реализира съвместно с компаниите OMV и NewMed и за първи път в най-новата ни история държавна българска компания влиза директно като инвеститор в подобна дейност.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "Винаги съм твърдял, че най-евтиният газ е нашият собствен газ – българският газ. Затова навлизането на Български енергиен холдинг в този консорциум е изключително стратегическо."

По думите на енергийния министър, участието на държавата ще гарантира стабилност и предвидимост за инвеститорите, а при евентуално откритие България ще има пряк финансов и стратегически интерес.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "Освен до 30% концесионна такса, която държавата ще има възможност да получава, Българският енергиен холдинг със своите 10% участие също ще получава приходи във връзка с тази стратегическа инвестиция."

От OMV определиха партньорството като дългосрочно, насочено към устойчиво търсене на природен газ в България. А от NewMed подчертаха, че проектът може да се превърне в нов стълб за българската икономика, А енергийната независимост ще отвори пътя за допълнителни инвестиции в страната.

Изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов очаква не само добри новини от проучванията, но и опит, който да бъде натрупан.

Росен Желязков - министър-председател в оставка: "Ние влизаме в този процес, защото разбираме инвестиционната роля на държавата, която чрез своите търговски субекти да участва активно в дейности, които могат да допринесат за много по-голяма добавена стойност на направените инвестиции, за да може да има онази конкурентна способност, чийто потенциал съществува, но до този момент не беше ефективно използван."

Първите сондажи вече са в ход, а очакванията са, че при успех България може да осигури енергийни ресурси за десетилетия напред – с пряка полза както за икономиката, така и за всички граждани.