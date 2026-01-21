БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита

Николай Минков
У нас
Предложението е на ГЕРБ-СДС

първо четене парламентът прие кпк закрита
Снимка: БТА
Парламентът прие на първо четене предложението на ГЕРБ-СДС Комисията за противодействие на корупцията (КПК) да бъде закрита, като нейните разследващи функции преминават към МВР, а декларациите за конфликт на интереси към Сметната палата. Законопроектите на "ДПС - Ново начало" и на ПП-ДБ бяха отхвърлени.

Георги Кръстев - ГЕРБ-СДС: "КПК не произведе нито справедливост, нито резултати. Произведе шум и разочарования. Корупцията по върховете не беше ударена. Виновни и присъди, както знаем всички, няма. Функциите по разкриване и противодействие на корупцията да се върнат в специализираната от много години в тази дейност Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Разследването по високите етажа на властта да се върнат към следователите."

Хамид Хамид - "ДПС - Ново начало": "Закон за закриване на КПК като част от дейностите, а именно подаването и проверката на декларациите на проверяваните лица се пренасочват към Сметната палата. Новият момент е, че там вече ще се занимават и с предотвратяване на конфликт на интереси. Противодействието на корупцията преминава в структурите на ДАНС, където бяха до приемането на Закона за противодействието на корупцията."

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ: "Предлагаме тази комисия да изчезне в този ѝ вид и да бъде заменена от една по-фокусирана, от една много по-малка комисия, която да не е бухалка най-вече и това да бъде Комисия за превенция на корупцията и за конфликт на интереси."

Цвета Рангелова - "Възраждане": "Законодателните предложения на ГЕРБ и на ДПС няма да подкрепим, защото смятаме, че отново се дава възможност за репресия на хора, които вие си избрахте, които да оглавят службите, говоря за ДАНС и ГДБОП и смятаме, че целения резултат, който сочат законопроектите няма да бъде постигнат и скоро ще се налага отново да ги изземваме от ДАНС, когато вече вашите хора не ги оглавяват."

#51-о Народно събрание #Комисия за противодействие на корупцията #на първо четене #антикорупционна комисия

