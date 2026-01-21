БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестът на фермерите в Страсбург продължава

Десислава Апостолова
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Снимка: БТА
Днес протестът на европейските фермери тук в Страсбург продължава, защото днес е моментът на истината за това споразумение.

Днес евродепутатите трябва да гласуват дали са готови да отнесат това споразумение към Съда на Европейския съюз, за да се произнесе той по това дали той е законосъобразен, дали отговаря на договорите на Европейския съюз.

Това гласуване тук е много важно, защото то ще бъде показателно и за това как Европейският парламент гледа на споразумението Меркосур и дали е готов да го ратифицира.

Ако това гласуване днес мине, ако депутатите все пак решат да отнесат договора към Съда на Европейския съюз, това означават няколко месеца, дори може би и години, през които ратифицирането ще бъде отложено, защото първо юристите трябва да се произнесат по текстовете.

Несъгласието сред държавите остава много голямо, несъгласието сред политическите фракции тук остава много голямо, но преди всичко наистина Меркосур е и национален въпрос. Държавите са разделени в подкрепата си за него.

Могат ли европейските държави, Европейския съюз толкова силни ли са те в позициите си за да защитят Гренландия от САЩ и техните желания?

През последните дни позицията на Европейския съюз по отношение на Съединените щати рязко се промени. Вчера разбрахме, че Тръмп не е готов да прави отстъпки по отношение на Гренландия. Точно обратното, преди да дойде днес тук в Европа, в Давос, той публикува в своята социална мрежа и провокативни снимки, които показват как Канада и Гренландия са американски, континентите с американското знаме върху тях и как той показва на европейците тези снимки.

Очаква се наистина сблъсък на мненията тук в Давос този следобед, но вчера и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лаейн и френският президент Емануел Макрон имаха много ключови изказвания в Давос, според които става ясно, че позицията на Европа в момента наистина е много твърда и по всичко личи, че европейците този път поне ще бъдат на единна позиция и отговорът по думите на Урсула фон дер Лайен, на исканията на Доналд Тръмп ще бъде единен, освен това ще бъде и непоколебим.

