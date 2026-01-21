БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След огнения ад в конна база във Варна: Законна ли е била дейността й?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пожар изпепели историческия комплекс “Фанагория” във варненския квартал “Аспарухово”. Пострадали хора няма, но са изгорели седем коня от общо 11, които са се намирали там. Има и големи материални щети.

Как работи този комплекс и законна ли е била дейността му?

"Към момента не е законна. 2002 година областният управител на Варна сключва споразумение да бъде изграден този музей "Фанагория" за срок от три години. След това договорът не е продължаван. Аз като станах кмет и 2020 година запратихме запитване защо пребивават и не плащат никакви данъци", това каза в "Денят започва" Ивайло Маринов, кмет на район “Аспарухово”.

Всичко трябва да бъде обследвано и "да се види, че тази фондация от 2005 година не е заплащала нищо на общината и както стои тук без правно основание".

Причините за пожара все още се изясняват, поясни кметът на район “Аспарухово”.

Вижте повече в прякото включване на Петко Петков

#"Фанагория" #пожар #Варна

