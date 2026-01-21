Сняг, дъжд и поледици в сряда

Ще бъде облачно. Около обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централна Стара планина. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток и температурите в източната половина от страната ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, а през нощта срещу четвъртък – и в централната част от Дунавската равнина, ще премине в дъжд и там ще се образува поледица. Минималните температури ще бъдат между минус 13° и минус 1°, в София – около минус 9°, а максималните – между минус 2° и 4°, в София – около 1°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и до вечерта по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 5° до 7°. Температурата на морската вода е от 6° до 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините времето ще е облачно и около обяд в Рило-Родопската област ще завали сняг. Привечер ще завали и в Централна Стара планина. В Източните Родопи, а през нощта и в централната част на Стара планина, ще има валежи от дъжд и сняг и ще има условия за образуване на поледица. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 5°.

В четвъртък валежите в Източна България ще продължат, почти навсякъде ще са от дъжд, в районите около Стара планина – и от сняг. Едва към края на деня навсякъде ще спрат. В Западна България ще е без валежи, облачността ще се разкъсва. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните – между 2° и 7°.

През следващите два дни ще е почти тихо. Значителна ниска облачност или мъгла ще има на много места в Северна България и източните райони, а в Югозападна в петък ще преобладава слънчево време, в събота ще се увеличи високата и средната облачност. Температурите ще се повишат слабо.

В неделя ще бъде облачно, с валежи от дъжд, по-значителни по количество - в Южна България. Ще духа умерен, в Източна България и близо до северните планински склонове - временно силен южен вятър температурите там ще се повишат.