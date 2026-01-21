"Имам много насрочени срещи за Гренландия": Тръмп отпътува за Давос

Ден трети на Икономическия форум в Давос. Очаква се речта на американския президент Доналд Тръмп.

Форумът се провежда на фона на задълбочаващия се спор с европейските партньори на САЩ относно желанието на американския президент да контролира Гренландия.

Проблем със самолета на Тръмп минути след излитането е наложил той да кацне обратно във военновъздушната база "Андрюс", за да смени машината.

На брифинг в Белия дом снощи, американският президент каза, че има "насрочени много срещи за Гренландия" в Давос, без да уточни с кого.

Той изрази съмнение, че европейците ще откажат да инвестират в САЩ, ако той предприеме действия по придобиването на арктическия остров.

Тръмп засили натиска и в социалните медии като написа "няма връщане назад" и "Гренландия е задължителна".

Що се отнася до НАТО, Тръмп каза: