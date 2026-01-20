Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО

Доналд Тръмп заяви, че никой не е правил повече за НАТО от самия него. Без мен вече нямаше да има НАТО, написа американският презцидент в социалната мрежа Трут сошъл. "НАТО щеше да бъде на бунището на историята. Тъжно, но е истина", изтъкна Тръмп, който тази вечер направи обобщение на постиженията си след една година в Белия дом.





Той се похвали с 356 победи за 365 дни, като постави акцент върху борбата с нелегалната имиграция и показа разпечатки на задържани с криминално минало в Минесота. Той нарече венецуелския опозиционен лидер и Нобелов лауреат за мир Мария Корина Мачадо "невероятно мила жена" и не изключи бъдеща роля за нея във Венецуела.

Тръмп заяви, че скоро Съединените щати ще вземат на прицел и наркотиците, влизащи в страната по суша, без да дава подробности. Президентът защити ползите от митническата си политика и отбеляза, че очаква решението на Върховния съд по този въпрос. Президентът заяви, че не би отишъл на среща на Г-7 в Париж- инициатива на френския президент за изход от трансатлантическата криза около Гренландия.