И в Бургаско обявиха грипна епидемия
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
58% от левовете в обращение са изтеглени
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Ново разделение по оста българи и чужденци на Държавното първенство по борба

Радостин Любомиров от Радостин Любомиров
Всичко от автора
Спорт
Станка Златева, Георги Иванов, Микяй Наим и Радослав Великов коментираха създалото се напрежение в Сливен

ново разделение оста българи чужденци държавното първенство борба
Разделение по оста българи и чужденци доведе до ново напрежение в националния отбор на България по борба в свободния стил. Пет от десет категории бяха спечелени от натурализирани състезатели на Държавното лично първенство за мъже и жени в Сливен.

Титли спечелиха родените извън България Шамил Мамедов, Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев и Ален Хубулов. В очакваната с най-голям интерес категория до 65 кг, Мамедов взе златото, като по пътя към успеха се справи с Микяй Наим. Схватка сериозно повиши градусите в зала "Васил Левски".

"Микяй Наим и Георги Иванов с право не са щастливи, защото когато има един такъв казус, тия хора вече психически рухват, не виждат смисъл в цялата работа", заяви Станка Златева.

"Нямаме стимул за тренировки, нямаме колектив, нямаме програма. Нещата не вървят на добре", добави Георги Иванов.

"Надявам се, както каза ръководството, да има за всички едно и също", допълни Микяй Наим.

Националният треньор Радослав Великов вярва, че конкуренцията в отделните категории ще се повиши с включването в лагерите на родените в чужбина на спортисти.

"И по мое време имаше натурализирани състезатели. Един състезател, ако иска да направи някакъв резултат, той ще мине през всичко, за да го направи. Най-лесно е да кажеш, че някой ти взема хляба. Ти ако искаш да го търсиш този хляб, ти ако искаш да станеш шампион, ти трябва да минеш през всички", категоричен е той.

При жените очакван златен медал спечели Юлияна Янева от Юнак-Локомотив Русе в категория до 68 кг.

Репортаж от Държавното първенство ще откриете във видеото.

#Държавно първенство по борба

