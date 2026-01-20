Българските национали постигнаха победи на Държавното първенство по борба

Българските национали записаха победи на Държавния личен шампионат по свободна борба за мъже в Сливен.

В най-леката категория Ивайло Тисов постигна 4 успеха с технически туш, а на финала се наложи над Димитър Бисерков. В най-тежката до 125 кг Ален Хубулов преодоля Георги Иванов също с технически туш. И двамата са европейски шамиони до 23 г.

Останалите национали също не срещнаха проблеми. Ахмед Батаев бе най-убедителен от всички финалисти, като се наложи с туш в решителната схватка над Христо Илиев в кат. до 92 кг. Ахмед Магамаев ликува при 96-килограмовите.

Дебютантът пред родна публика Шамил Мамедов стигна до титлата в категория до 65 кг след 10:0 над Георги Куртев на финала. Преди това Мамедов победи и Микяй Наим с 12:1, двубоят им приключи пет минути преди края на редовното време. Микяй пък взе бронз на шампионата.

Оспорвана битката имаха Рамазан Рамазанов и Михаил Георгиев на старта в категория до 74 кг, приключила с 3:2 за Рамазанов. След това Рамазан не срещна особени затруднения, на финала се наложи и над Петър Петков – 11:1. Георгиев се окичи с бронз.

В най-резултатния финал Киро Михов победи с 18:8 друг национал – Радомир Стоянов в категория до 86 кг.

При жените Юлияна Янева стана шампионка след две победи в кат. до 68 кг.

В сряда са схватките в класичестия стил. На тепиха отново ще излязат всичките най-добри български състезатели.