БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българските национали постигнаха победи на Държавното първенство по борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Шамил Мамедов спечели титлата в категория до 65 килограма свободен стил.

Българските национали постигнаха победи на Държавното първенство по борба
Снимка: БТА
Слушай новината

Българските национали записаха победи на Държавния личен шампионат по свободна борба за мъже в Сливен.

В най-леката категория Ивайло Тисов постигна 4 успеха с технически туш, а на финала се наложи над Димитър Бисерков. В най-тежката до 125 кг Ален Хубулов преодоля Георги Иванов също с технически туш. И двамата са европейски шамиони до 23 г.

Останалите национали също не срещнаха проблеми. Ахмед Батаев бе най-убедителен от всички финалисти, като се наложи с туш в решителната схватка над Христо Илиев в кат. до 92 кг. Ахмед Магамаев ликува при 96-килограмовите.

Дебютантът пред родна публика Шамил Мамедов стигна до титлата в категория до 65 кг след 10:0 над Георги Куртев на финала. Преди това Мамедов победи и Микяй Наим с 12:1, двубоят им приключи пет минути преди края на редовното време. Микяй пък взе бронз на шампионата.

Оспорвана битката имаха Рамазан Рамазанов и Михаил Георгиев на старта в категория до 74 кг, приключила с 3:2 за Рамазанов. След това Рамазан не срещна особени затруднения, на финала се наложи и над Петър Петков – 11:1. Георгиев се окичи с бронз.

В най-резултатния финал Киро Михов победи с 18:8 друг национал – Радомир Стоянов в категория до 86 кг.

При жените Юлияна Янева стана шампионка след две победи в кат. до 68 кг.

В сряда са схватките в класичестия стил. На тепиха отново ще излязат всичките най-добри български състезатели.

Свързани статии:

Ново разделение по оста българи и чужденци на Държавното първенство по борба
Ново разделение по оста българи и чужденци на Държавното първенство по борба
Станка Златева, Георги Иванов, Микяй Наим и Радослав Великов...
Чете се за: 02:15 мин.
#Държавно първенство по борба #Български национален отбор по борба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
1
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
3
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
4
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
5
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
6
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Други спортове

БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград
БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
България отстъпи пред Тайван на световното първенство по хокей в трета дивизия до 20 г. България отстъпи пред Тайван на световното първенство по хокей в трета дивизия до 20 г.
Чете се за: 01:15 мин.
Ново разделение по оста българи и чужденци на Държавното първенство по борба Ново разделение по оста българи и чужденци на Държавното първенство по борба
Чете се за: 02:15 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч.
Весела Лечева разкри, че Петър Гергьовски може да получи квота за Зимните олимпийски игри Весела Лечева разкри, че Петър Гергьовски може да получи квота за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
По какви правила ще гласуваме? – Правната комисия обсъжда...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ