Радослав Росенов: Купа "Странджа“ е специален турнир за мен, не смятам да спирам дотук, за мен е чест

Радослав Росенов завоюва още един трофей от боксовия турнир Купа "Странджа".

22-годишният русенец направи нещо, което никой преди него не е успял – спечели трофея за пети път в кариерата си и е единственият, който има 5 поредни купи от най-стария международен турнир по бокс в Европа.

"Много съм щастлив от тази победа и начина, по който успях да проведа турнира. Беше наистина тежък, с много сериозни съперници. Изиграх пет мача, за да стигна до златния медал. Особено съм доволен от победата на финала над бразилеца Габриел Оливейра. Имах да му връщам заради мача ни на световното първенство в Ливърпул. Разбира се, едното не компенсира другото, но той е много класен съперник и тази победа ми дава увереност, че вървя в правилната посока и съм взел поуки от предишния ни мач", заяви Радослав Росенов.

"Купа „Странджа“ е специален турнир за мен. Вече имам 20 поредни победи и не смятам да спирам дотук. За мен е чест, че заставам на върха сред толкова невероятни имена. Но не се главозамайвам. Напротив – продължавам да работя към следващата цел. Тази година това е златния медал от Европейското първенство в София. Амбициран съм, ще тренирам двойно повече, за да спечеля злато на родна територия. Преди това има няколко Световни купи, на които също трябва да вдигам нивото и да продължавам в същия дух. 60 килограма е моята категория и смятам да доминирам навсякъде", добави Росенов.