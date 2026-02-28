БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи...
Чете се за: 00:25 мин.
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 01:00 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Три финала и общо седем медала за България на Купа "Странджа“

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Чуканова, Росенов и Киуан ще боксират за златото в зала "София“, четирима национали останаха с бронз

три финала общо седем медала българия купа странджаldquo
Слушай новината

Българските боксьори записаха силно представяне в 77-ото издание на Купа „Странджа“, като класираха трима финалисти и си гарантираха общо седем медала от най-стария международен турнир по бокс в Европа. В неделя в зала „София“ за златните отличия ще се боксират Златислава Чуканова, Радослав Росенов и Рами Киуан.

В категория до 60 килограма Радослав Росенов продължи впечатляващата си серия в турнира. Националът се наложи с 5:0 съдийски гласа над англичанина Уилиям Хюит и направи нова крачка към пета поредна титла. В спора за златото той ще срещне световния вицешампион от Ливърпул Габриел Оливейра (Бразилия) – съперник, от когото отстъпи с 1:4 гласа на световното първенство в Англия.

Рами Киуан също демонстрира класа и пълно превъзходство в категория до 75 килограма. Световният вицешампион се справи с 5:0 с румънеца Александру Булеу и заслужено стигна до финала, където ще се изправи срещу узбекистанеца Фазлидин Еркинбоев. Двамата имат нерешени сметки от миналата година, когато Еркинбоев спечели финала на световното първенство в Ливърпул.

Останалите български представители си осигуриха бронзови отличия. Алейна Мехмед (+80 кг) отстъпи на Валерия Аксенова (Казахстан), Ясен Радев (55 кг) загуби от украинеца Максим Зименко, а Уилиам Чолов (80 кг) бе надигран от Павло Илюша (Украйна). При най-тежките (+90 кг) Йордан Морехон отстъпи с 2:3 гласа на Озодбек Алиев (Узбекистан) след оспорван двубой.

Така българският тим приключва турнира с три финала и общо седем отличия, а финалните срещи в неделя ще бъдат нов шанс за златни медали пред родната публика.

#Купа Странджа 2026

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С парчето "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия" С парчето "Бангаранга" Дара ще представи България на "Евровизия"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта? След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Служебният премиер: Няма промяна в степента на бойна готовност на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
