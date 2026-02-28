Три финала и общо седем медала за България на Купа "Странджа“

Българските боксьори записаха силно представяне в 77-ото издание на Купа „Странджа“, като класираха трима финалисти и си гарантираха общо седем медала от най-стария международен турнир по бокс в Европа. В неделя в зала „София“ за златните отличия ще се боксират Златислава Чуканова, Радослав Росенов и Рами Киуан.

В категория до 60 килограма Радослав Росенов продължи впечатляващата си серия в турнира. Националът се наложи с 5:0 съдийски гласа над англичанина Уилиям Хюит и направи нова крачка към пета поредна титла. В спора за златото той ще срещне световния вицешампион от Ливърпул Габриел Оливейра (Бразилия) – съперник, от когото отстъпи с 1:4 гласа на световното първенство в Англия.

Рами Киуан също демонстрира класа и пълно превъзходство в категория до 75 килограма. Световният вицешампион се справи с 5:0 с румънеца Александру Булеу и заслужено стигна до финала, където ще се изправи срещу узбекистанеца Фазлидин Еркинбоев. Двамата имат нерешени сметки от миналата година, когато Еркинбоев спечели финала на световното първенство в Ливърпул.

Останалите български представители си осигуриха бронзови отличия. Алейна Мехмед (+80 кг) отстъпи на Валерия Аксенова (Казахстан), Ясен Радев (55 кг) загуби от украинеца Максим Зименко, а Уилиам Чолов (80 кг) бе надигран от Павло Илюша (Украйна). При най-тежките (+90 кг) Йордан Морехон отстъпи с 2:3 гласа на Озодбек Алиев (Узбекистан) след оспорван двубой.

Така българският тим приключва турнира с три финала и общо седем отличия, а финалните срещи в неделя ще бъдат нов шанс за златни медали пред родната публика.