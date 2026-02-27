БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

Нови два медала за България на Купа „Странджа"

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Рами Киуан и Уилиам Чолов се класираха за полуфиналите в 77-ото издание на турнира и си гарантираха минимум бронзови медали.

Рами Киуан
Снимка: БФ Бокс
Българските боксьори продължават отличната серия от четвъртфиналите на Купа „Странджа“. Рами Киуан и Уилиам Чолов се класираха за полуфиналите в 77-ото издание на турнира и си гарантираха минимум бронзови медали.

В категория до 75 килограма Киуан се справи с една от младите ни надежди Сами Халил. Световният вицешампион и европейски златен медалист показа надмощие в този изцяло български четвъртфинал. Водещият ни боксьор в мъжкия национален отбор се поздрави с успех с 5:0 гласа и ще играе утре на полуфиналите срещу Александру Булеу (Румъния).

При 80-килограмовите Уилиам Чолов записа нова победа на сметката си. Националът ни се справи с белгиеца Ноа Хаджит с категоричното 5:0 съдийски гласа. С много техника и добро движение по ринга Чолов не даде големи шансове на съперника си, продължавайки към полуфиналите. За място на финал в събота вечерта той ще срещне Павло Илюша (Украйна).

#Купа Странджа 2026 #Уилям Чолов #Рами Киуан

Product image
