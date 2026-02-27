Шестима българи излизат в битка за медали на Купа „Странджа“

Купа „Странджа“ навлиза в решителен етап. Шестима български национали ще се качат на ринга, в търсене на нови победи, класиране на полуфинал и спечелване на минимум бронзови медали от 77-то издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа.

Ясен Радев ще „поведе хорото“. В категория до 55 килограма той ще се изправи срещу Баран Киркгьозлер (Турция). Мачът е четвърти на ринг А и се очаква да започне около 14:45 часа. Носителят на Купа „Странджа“ в последните 4 години Радослав Росенов (60 кг) ще боксира с Буяндалай Баярху (Монголия). Двубоят е шести на ринг Б и ще стартира около 15:15 часа.

Във вечерната сесия има още четири двубоя с българско участие. Около 18:15 часа на ринг А ще има изцяло български сблъсък. Световният вицешампион Рами Киуан (75 кг) ще срещне Сами Халил. Веднага след края на срещата на сцената излиза Уилиам Чолов (80 кг), който ще боксира с Ноа Хаджит (Белгия). Около 19:00 часа на ринг Б Кристиян Димитров ще се изправи срещу Норбек Абдулаев (Узбекистан), а програмата на ринг А ще закрие Йордан Морехон (+90 кг). Около 20:00 часа той ще играе с американеца Келвин Уотс.