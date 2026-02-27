БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Българската федерация по борба все по-често постъпват сигнали от клубове за натиск

Спорт
От централата алармират за опити за сриване на доверието към федерацията и уронване на авторитета.

българската федерация борба променят позицията относно новиков милов
Българската федерация по борба (БФБ) алармира, че все по-често постъпват сигнали от клубове, че върху тях има натиск за събиране на подписка и свикване на извънредно общо събрание.

От централата поясниха, че имена като Радослав Великов, Иво Ангелов и Нено Ненчев се разграничават от спекулациите за прокарване на користни цели, в опит да бъде сринато доверието в БФБ.

Пълен текст на изявлението на БФБ:

В Българската федерация по борба все по-често постъпват сигнали от клубове, че върху тях има натиск за събиране на подписка и свикване на извънредно общо събрание.

Спекулира се и с имена на известни наши личности, използвани за пропаганда и прокарване на користни цели, в опит да бъде сринато доверието в Българската федерация по борба.

В кампанията бяха замесени имената на Радослав Великов, бронзов олимпийски медалист и №1 в света, сега селекционер на националния отбор по свободна борба, Иво Ангелов, световен и европейски шампион, сега член на управителния съвет на БФБ, Нено Ненчев, европейски вицешампион, и много други.

Всички те се разграничиха от спекулациите с тяхното име и осъдиха продължаващите действия на определен кръг от хора да всяват разделение и да петнят името на българската борба, да петнят имената на шампиони и медалисти!

Подписката бе подета на държавния шампионат за юноши и девойки в София преди две седмици. Най-активни в тази инициатива бяха бившият служител на федерацията Али Пъръшмолла и световният шампион Елис Гури.

Към този момент клубовете са обединени и изразяват негодувание към продължаващите негативизми, нападки и обиди, които се изливат в публичното пространство и уронват престижа на българската борба!

