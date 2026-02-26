БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шесто място за България в отборната надпревара на европейското по фехтовка за младежи и девойки

Мариела Георгиева, Ралица Гаджева, Василена Кръстева и Виктория Витлиемова показаха много добра игра на сабя.

шесто българия отборната надпревара европейското фехтовка младежи девойки
Снимка: БФ Фехтовка
България завърши на шесто място в отборната надпревара на сабя на Европейското първенство по фехтовка за младежи и девойки в Тбилиси (Грузия).

В конкуренцията на още 16 тима Мариела Георгиева, Ралица Гаджева, Василена Кръстева и Виктория Витлиемова се изправиха срещу силни съпернички и показаха много добра игра.

Във втория кръг на елиминациите българките победиха Украйна с 45:43. В срещата за място на полуфиналите те се изправиха срещу номер 2 в световната ранглиста Франция и отстъпиха с 39:45. В двубоите за разпределение на местата от пето до осмо Георгиева, Гаджева, Кръстева и Витлиемова спечелиха срещу Германия с 45:37 и загубиха от Италия с 45:31,

