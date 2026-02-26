БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Миньор 2015 добави чужденец с богата визитка към състава си

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Американският гард е добре познат на българската публика.

Миньор 2015 добави чужденец с богата визитка към състава си
Миньор 2015 показа, че не е приключил с окомплектоването на състава. „Чуковете“ си осигуриха услугите на ново попълнение. Екипът на „жълто-черните“ ще носи Остин Прайс, обявиха официално в последните часове на четвъртък вечер. Американецът и тимът от Перник ще си сътрудничат до края на сезона, като ще замени Филип Бакич, който се раздели с Миньор само преди ден.

Гардът дава старт на 2025/2026 с Пелистер, където се присъединява към северномакедонците в началото на септември. Той е бил сред най-добрите в редиците на отбора от Битоля, но в средата на януари двете страни се разделят. Прайс приключва със средни показатели от 10.5 точки, 2.5 борби и 1.8 асистенции за 11 мача с Пелистер във всички турнири на европейска сцена и Суперлигата на западната ни съседка.

Роденият във Фармингтън Хилс познава обстановката в България, след като през 2019/2020 се подвизаваше в Берое Стара Загора.

До този момент 30-годишният баскетболист е трупал опит още в шведския Кьопинг Старс, белгийския Лимбург Юнайтед, израелските Макаби Раанана и Ирони Нес Циона, нидерландския Хирос Ден Бош и румънския Питещ. При престоя си в Ден Бош стига до титлата на BNXT Лигата (обединеното първенство на Нидерландия и Белгия), докато с Ирони Нес Циона триумфира във ФИБА Къп.

Между 2013 и 2017 година се подвизава в Лихай Юнивърсити.

