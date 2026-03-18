Детройт Пистънс и Оклахома Сити Тъндър спечелиха гостуванията си в НБА

Детройт Пистънс победи Вашингтон Уизардс със 130:117 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА), с което увеличи преднината си на първото място в Източната конференция.

Буталата“ загубиха звездата си Кейд Кънингам още в първата четвърт, след като 24-годишният гард напусна игра заради проблем в кръста и не се завърна повече на терена. Вашингтон за трети път през сезона се оказа неудобен съперник за Детройт, след като преди месец успя да измъкне победа в гостуване, а през ноември загуби след продължение. Все пак отборът от Мичиган успя да измъкне победата и този път, а двата тима ще се срещнат отново за последния си сблъсък през кампанията след два дни, когато Уизардс ще опитат да сложат край на серията си от 13 поредни загуби.

Другият звезден играч в състава на Пистънс Джейлън Дърън се изяви като лидер в отсъствието на Кънингам, отбелязвайки 36 точки и 12 борби за дабъл-дабъл. Данис Дженкинс допринесе с 15 точки и 7 асистенции за победата, а Тобаяс Харис се отчете с 12.

Бъб Карингтън вкара 30 точки за Уизардс, новобранецът Уил Райли добави 21, Джъстин Шампени записа 18 точки и 9 борби, а Джейдън Харди завърши с 16.

Лидерът в другата конференция Оклахома Сити Тъндър също спечели двубоя си срещу Орландо Меджик със 113:108, с което си гарантира участие в плейофите. Шей Гилджъс-Алекзандър изигра най-силния си мач от януари насам, повеждайки тима си с 40 точки при 14 от 27 успешни стрелби от игра. Така Тъндър вече са с баланс 54-15 и имат аванс от три победи пред втория в класирането на Запад Сан Антонио Спърс, който също спечели своята среща.

Чет Холмгрен допринесе за успеха с 20 точки и 12 борби за Оклахома, а Ейджей Мичъл добави 16 точки.

За Орландо Паоло Банкеро беше най-резултатен с дабъл-дабъл от 32 точки и 10 борби, Дезмънд Бейн добави 16 точки, а Джейлън Съгс се отчете с 14.

For the 13th time in 17 years, the Thunder are heading to the NBA Playoffs presented by @Google! pic.twitter.com/vxk4ZGQmFG — NBA (@NBA) March 18, 2026

Сан Антонио Спърс надигра Сакраменто Кингс със 132:104 след силно отборно представяне. Шестима играчи на „шпорите“ прехвърлиха границата от 15 точки. Това бе трета поредна победа за тексасци и 19-а в последните им 21 двубоя.

Виктор Уембаняма отново влезе в ролята на лидер за Спърс със своите 18 точки и 8 борби, а Келдън Джонсън изравни неговото постижение откъм резултатност. Джулиан Шампени добави 17 точки при 5 от 7 в стрелбата от далечно разстояние, Харисън Барнс вкара 16 точки, включително 4 от 5-те си опита от тройката, а Де'Арън Фокс и Дилан Харпър записаха по 15 точки.

За Кингс Максим Рейно бе най-добър с 32 точки и 9 борби, Ник Клифърд добави 15 точки, а Дейквон Плаудън се отчете с 14. Ръсел Уестбрук даде 10 асистенции, с което застана на петото място във вечната ранглиста при завършващите подавания, изпреварвайки Марк Джаксън и Стийв Неш.

Никола Йокич беше ограничен до едва 8 точки, 7 борби и 14 асистенции, но Денвър Нъгетс постигна убедителен успех в домакинството си срещу Филаделфия 76ърс със 124:96. Сиксърс игра без Дожел Ембийд, Тайрийз Макси и Кели Убре Джуниър, които отсъстват заради контузии, както и без наказания Пол Джордж, а без тях не успяха да останат конкурентни.

Крисчън Браун поведе Нъгетс с 22 точки, Камерън Джонсън добави 18, а Джамал Мъри, Арън Гордън и Брус Браун завършиха с по 12.

За Филаделфия МарЖон Бочамп записа 16 точки, а Куентин Граймс и Трендън Уотфърд добавиха по 12.

Джулиъс Рандъл отбеляза 32 точки при успеха на Минесота Тимбъруулвс срещу Финикс Сънс със 116:104. Крилото на „вълците“ спечели битката срещу звездата на Финикс Девин Букър, който записа 34 точки, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си.

Боунс Хайланд допринесе с 22 точки за Минесота, Айо Досунму вкара 19, а Джейдън Макданиелс записа 16 точки и 7 борби. Руди Гобер завърши срещата с 19 борби, от които 8 дойдоха в атака.

Осо Игодаро се отчете с дабъл-дабъл от 16 точки и 10 борби за Сънс, а Колин Гилеспи добави 12 точки и 7 асистенции.

В останалите срещи от вечерта Кливланд Кавалиърс се наложи над Милуоки Бъкс със 123:116, благодарение на Еван Мобли и Джеймс Хардън с по 27 точки, ЛаМело Бол записа 30 точки и 13 асистенции при победата на Шарлът Хорнетс над Маями Хийт със 136:106, а Ню Йорк Никс спечели срещу последния в Източната конференция Индиана Пейсърс със 136:110, в мач, в който Джош Харт реализира 33 точки.

