Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

Детройт Пистънс и Оклахома Сити Тъндър спечелиха гостуванията си в НБА

bnt avatar logo от БНТ
Обзор на мачовете в Националната баскетболна асоциация.

Детройт Пистънс Джейлън Дърън
Снимка: БТА
Детройт Пистънс победи Вашингтон Уизардс със 130:117 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА), с което увеличи преднината си на първото място в Източната конференция.

Буталата“ загубиха звездата си Кейд Кънингам още в първата четвърт, след като 24-годишният гард напусна игра заради проблем в кръста и не се завърна повече на терена. Вашингтон за трети път през сезона се оказа неудобен съперник за Детройт, след като преди месец успя да измъкне победа в гостуване, а през ноември загуби след продължение. Все пак отборът от Мичиган успя да измъкне победата и този път, а двата тима ще се срещнат отново за последния си сблъсък през кампанията след два дни, когато Уизардс ще опитат да сложат край на серията си от 13 поредни загуби.

Другият звезден играч в състава на Пистънс Джейлън Дърън се изяви като лидер в отсъствието на Кънингам, отбелязвайки 36 точки и 12 борби за дабъл-дабъл. Данис Дженкинс допринесе с 15 точки и 7 асистенции за победата, а Тобаяс Харис се отчете с 12.

Бъб Карингтън вкара 30 точки за Уизардс, новобранецът Уил Райли добави 21, Джъстин Шампени записа 18 точки и 9 борби, а Джейдън Харди завърши с 16.

Лидерът в другата конференция Оклахома Сити Тъндър също спечели двубоя си срещу Орландо Меджик със 113:108, с което си гарантира участие в плейофите. Шей Гилджъс-Алекзандър изигра най-силния си мач от януари насам, повеждайки тима си с 40 точки при 14 от 27 успешни стрелби от игра. Така Тъндър вече са с баланс 54-15 и имат аванс от три победи пред втория в класирането на Запад Сан Антонио Спърс, който също спечели своята среща.

Чет Холмгрен допринесе за успеха с 20 точки и 12 борби за Оклахома, а Ейджей Мичъл добави 16 точки.

За Орландо Паоло Банкеро беше най-резултатен с дабъл-дабъл от 32 точки и 10 борби, Дезмънд Бейн добави 16 точки, а Джейлън Съгс се отчете с 14.

Сан Антонио Спърс надигра Сакраменто Кингс със 132:104 след силно отборно представяне. Шестима играчи на „шпорите“ прехвърлиха границата от 15 точки. Това бе трета поредна победа за тексасци и 19-а в последните им 21 двубоя.

Виктор Уембаняма отново влезе в ролята на лидер за Спърс със своите 18 точки и 8 борби, а Келдън Джонсън изравни неговото постижение откъм резултатност. Джулиан Шампени добави 17 точки при 5 от 7 в стрелбата от далечно разстояние, Харисън Барнс вкара 16 точки, включително 4 от 5-те си опита от тройката, а Де'Арън Фокс и Дилан Харпър записаха по 15 точки.

За Кингс Максим Рейно бе най-добър с 32 точки и 9 борби, Ник Клифърд добави 15 точки, а Дейквон Плаудън се отчете с 14. Ръсел Уестбрук даде 10 асистенции, с което застана на петото място във вечната ранглиста при завършващите подавания, изпреварвайки Марк Джаксън и Стийв Неш.

@nba Quick rewind ️. Full recap. Here's everything from tonight @San Antonio Spurs vs. @Sacramento Kings #NBA #Basketball #Spurs #Kings

Никола Йокич беше ограничен до едва 8 точки, 7 борби и 14 асистенции, но Денвър Нъгетс постигна убедителен успех в домакинството си срещу Филаделфия 76ърс със 124:96. Сиксърс игра без Дожел Ембийд, Тайрийз Макси и Кели Убре Джуниър, които отсъстват заради контузии, както и без наказания Пол Джордж, а без тях не успяха да останат конкурентни.

Крисчън Браун поведе Нъгетс с 22 точки, Камерън Джонсън добави 18, а Джамал Мъри, Арън Гордън и Брус Браун завършиха с по 12.

За Филаделфия МарЖон Бочамп записа 16 точки, а Куентин Граймс и Трендън Уотфърд добавиха по 12.

Джулиъс Рандъл отбеляза 32 точки при успеха на Минесота Тимбъруулвс срещу Финикс Сънс със 116:104. Крилото на „вълците“ спечели битката срещу звездата на Финикс Девин Букър, който записа 34 точки, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си.

Боунс Хайланд допринесе с 22 точки за Минесота, Айо Досунму вкара 19, а Джейдън Макданиелс записа 16 точки и 7 борби. Руди Гобер завърши срещата с 19 борби, от които 8 дойдоха в атака.

Осо Игодаро се отчете с дабъл-дабъл от 16 точки и 10 борби за Сънс, а Колин Гилеспи добави 12 точки и 7 асистенции.

В останалите срещи от вечерта Кливланд Кавалиърс се наложи над Милуоки Бъкс със 123:116, благодарение на Еван Мобли и Джеймс Хардън с по 27 точки, ЛаМело Бол записа 30 точки и 13 асистенции при победата на Шарлът Хорнетс над Маями Хийт със 136:106, а Ню Йорк Никс спечели срещу последния в Източната конференция Индиана Пейсърс със 136:110, в мач, в който Джош Харт реализира 33 точки.

View this post on Instagram

A post shared by NBA (@nba)


#НБА 2025/2026 #Детройт Пистънс #Национална баскетболна асоциация #Оклахома Сити Тъндър

Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
1
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп заради ударите в Иран
2
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп...
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват 45 млн. души от глад
3
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
4
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Увеличение на облачността и превалявания от дъжд през следващите дни
5
Увеличение на облачността и превалявания от дъжд през следващите дни
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
6
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
6
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...

Още от: Баскетбол

Жребият за втория етап на евроквалификациите при жените ще се проведе на 31 март
Жребият за втория етап на евроквалификациите при жените ще се проведе на 31 март
Везенков вгорчи живота на шампиона в Евролигата, но друг бе героят за Олимпиакос (ВИДЕО) Везенков вгорчи живота на шампиона в Евролигата, но друг бе героят за Олимпиакос (ВИДЕО)
Чете се за: 04:50 мин.
"София Къп“ отново събира млади таланти, Байерн Мюнхен идва в България "София Къп“ отново събира млади таланти, Байерн Мюнхен идва в България
Чете се за: 01:07 мин.
Евробаскет 2027, квалификации: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ) Евробаскет 2027, квалификации: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ)
България не намери сили за пълен обрат срещу Черна гора в квалификациите за Евробаскет 2027 България не намери сили за пълен обрат срещу Черна гора в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:57 мин.
Три за щастие: Апоел с ново победоносно завръщане в София (ВИДЕО) Три за щастие: Апоел с ново победоносно завръщане в София (ВИДЕО)
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Кабинетът гласува мярката за подпомагане на уязвимите групи заради цените на горивата Кабинетът гласува мярката за подпомагане на уязвимите групи заради цените на горивата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще бъде най-голямата победа на изборите Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще бъде най-голямата победа на изборите
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Полицейска акция срещу търговията с вот се провежда и в Хасковска област Полицейска акция срещу търговията с вот се провежда и в Хасковска област
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
35 души са задържани при спецакцията във Варненско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Делото "Цалапица": ВКС ще се произнесе в срок за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нови удари в Тел Авив и Бейрут: Иран потвърди смъртта на Али Лариджани
Чете се за: 04:27 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите трябва да гласуват окончателно удължителния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
