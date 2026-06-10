Отсъствието на Доналд Тръмп свали цените на билетите за четвъртия мач от финалите в НБА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да бъде сред зрителите на четвъртия мач от финалната серия в Националната баскетболна асоциация между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс, съобщи ESPN.

79-годишният държавен глава, известен като дългогодишен привърженик на нюйоркския тим, има други ангажименти и няма да може да присъства в „Медисън Скуеър Гардън“ за предстоящия двубой.

Тръмп бе на трибуните за третия мач от серията и стана първият действащ президент на САЩ, посетил среща от плейофите на НБА. Той изгледа двубоя от една от ложите в компанията на собственика на Никс Джеймс Долан.

Присъствието му обаче не донесе късмет на домакините, които отстъпиха със 111:115 пред Сан Антонио Спърс. Така тексаският тим намали изоставането си в серията до 1:2 победи.

Фактът, че четвъртият двубой няма да определи шампиона, както и отсъствието на президента, доведе до сериозен спад в цените на билетите. Ако преди третия мач най-евтините пропуски достигаха 13 500 долара, то впоследствие стойността им спадна първо до 8600 долара, а в момента се търгуват за около 4025 долара.

Въпреки понижението, билетите остават сред най-скъпите в спортния календар на САЩ и продължават да надминават цените на най-достъпните места за тазгодишния Супербоул.

Ню Йорк Никс преследва първа шампионска титла в НБА от повече от 50 години, докато Сан Антонио Спърс се стреми към първи трофей от 2014 година насам.