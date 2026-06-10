БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отсъствието на Доналд Тръмп свали цените на билетите за четвъртия мач от финалите в НБА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Американският президент няма да присъства в "Медисън Скуеър Гардън“, а стойността на пропуските за двубоя между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс спадна значително след третата среща от серията

Отсъствието на Доналд Тръмп свали цените на билетите за четвъртия мач от финалите в НБА
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да бъде сред зрителите на четвъртия мач от финалната серия в Националната баскетболна асоциация между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс, съобщи ESPN.

79-годишният държавен глава, известен като дългогодишен привърженик на нюйоркския тим, има други ангажименти и няма да може да присъства в „Медисън Скуеър Гардън“ за предстоящия двубой.

Тръмп бе на трибуните за третия мач от серията и стана първият действащ президент на САЩ, посетил среща от плейофите на НБА. Той изгледа двубоя от една от ложите в компанията на собственика на Никс Джеймс Долан.

Присъствието му обаче не донесе късмет на домакините, които отстъпиха със 111:115 пред Сан Антонио Спърс. Така тексаският тим намали изоставането си в серията до 1:2 победи.

Фактът, че четвъртият двубой няма да определи шампиона, както и отсъствието на президента, доведе до сериозен спад в цените на билетите. Ако преди третия мач най-евтините пропуски достигаха 13 500 долара, то впоследствие стойността им спадна първо до 8600 долара, а в момента се търгуват за около 4025 долара.

Въпреки понижението, билетите остават сред най-скъпите в спортния календар на САЩ и продължават да надминават цените на най-достъпните места за тазгодишния Супербоул.

Ню Йорк Никс преследва първа шампионска титла в НБА от повече от 50 години, докато Сан Антонио Спърс се стреми към първи трофей от 2014 година насам.

Свързани статии:

Тръмп бе освиркан от феновете по време на финалите в НБА в легендарната „Медисън Скуеър Гардън“
Тръмп бе освиркан от феновете по време на финалите в НБА в легендарната „Медисън Скуеър Гардън“
Посещението му доведе до безпрецедентни мерки за сигурност около...
Чете се за: 03:17 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Доналд Тръм #Плейофи на НБА 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
2
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев
3
Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище и изпуснал автобуса
4
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище...
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
5
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте...
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве" за застрахователна дейност
6
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: НБА

Кметът на Ню Йорк: Уембаняма е играч, който трудно може да бъде мразен
Кметът на Ню Йорк: Уембаняма е играч, който трудно може да бъде мразен
Тръмп бе освиркан от феновете по време на финалите в НБА в легендарната „Медисън Скуеър Гардън“ Тръмп бе освиркан от феновете по време на финалите в НБА в легендарната „Медисън Скуеър Гардън“
Чете се за: 03:17 мин.
32 точки от Уембаняма съживиха надеждите на Сан Антонио 32 точки от Уембаняма съживиха надеждите на Сан Антонио
Чете се за: 03:25 мин.
Ню Йорк Никс поведе с 2:0 във финалите след драматичен успех над Сан Антонио Ню Йорк Никс поведе с 2:0 във финалите след драматичен успех над Сан Антонио
Чете се за: 02:15 мин.
НБА наказа с доживотна забрана привърженика, който нахлу на терена, за да се снима с Виктор Уембаняма НБА наказа с доживотна забрана привърженика, който нахлу на терена, за да се снима с Виктор Уембаняма
Чете се за: 01:47 мин.
Ню Йорк Никс поведе във финалната серия след впечатляващ обрат срещу Сан Антонио Спърс Ню Йорк Никс поведе във финалната серия след впечатляващ обрат срещу Сан Антонио Спърс
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Край на синята трудова книжка: Готова ли е България за електронните...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: За нас е много...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Антиимигрантски протести в Белфаст
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ