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Тръмп бе освиркан от феновете по време на финалите в НБА в легендарната „Медисън Скуеър Гардън“

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
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Посещението му доведе до безпрецедентни мерки за сигурност около арената, което предизвика недоволство сред част от феновете.

Доналд Тръмп
Снимка: БГНЕС
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Американският президент Доналд Тръмп бе посрещнат с мощни освирквания от феновете по време на третия мач от финалната серия на НБА между Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“.

Тръмп стана първият действащ президент на Съединените щати, присъствал на финалите на НБА. Той бе гост на президента на Никс Джеймс Долан и наблюдаваше срещата от луксозна ложа в залата. Когато образът му се появи на видеостената по време на националния химн, разпродадената до краен предел арена реагира с бурни освирквания и неодобрителни възгласи.

„Всъщност мисля, че беше страхотно“, заяви Тръмп пред журналисти преди отпътуването си от летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк. „Ако говорите за момента, когато камерата беше насочена към мен, според мен реакцията беше много добра“, добави Тръмп.

Случката е поредният епизод от сложните отношения между президента и града, който дълги години наричаше свой дом. Посещението му доведе до безпрецедентни мерки за сигурност около арената, което предизвика недоволство сред част от феновете.

При аванс от 2:0 в серията за Никс, първият домакински мач на отбора във финалите на НБА от 27 години насам се превърна в най-желания билет в Ню Йорк. Хиляди фенове платиха сериозни суми, за да присъстват на двубоя, но засилените проверки значително забавиха влизането в залата.

„Иска ми се да не беше тук. Той не е истински фен и само усложнява всичко“, каза жителят на Бруклин и собственик на фитнес компания Ерол Исмаил. „Чакахме цял живот за този момент, а той го превърна в събитие за самия себе си, както прави с всичко останало.“

На паркета вечерта завърши успешно за гостите от Сан Антонио, които спечелиха със 115:111 и намалиха изоставането си в серията на 1:2.

Сред присъстващите в прочутия сектор за знаменитости бяха режисьорът Спайк Лий, легендата на бейзболния Ню Йорк Янкис Дерек Джитър и актьорът и комик Бен Стилър.

Роденият в квартал Куинс Тръмп отдавна има противоречиви отношения с преобладаващо демократичния Ню Йорк. През 2020 година той остро критикува НБА и протестите на играчите срещу расовата несправедливост, обвинявайки лигата, че се е превърнала в „политическа организация“.

Подобни смесени реакции Тръмп получи и миналата година по време на финала при мъжете на Откритото първенство на САЩ по тенис, когато бе посрещнат както с аплодисменти, така и с освирквания.

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#Плейофи на НБА 2026 #Доналд Тръмп #Ню Йорк Никс #Сан Антонио Спърс

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