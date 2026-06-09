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32 точки от Уембаняма съживиха надеждите на Сан Антонио

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
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Спърс спечелиха третия мач от финалната серия срещу Ню Йорк Никс.

Виктор Уембаняма
Снимка: БГНЕС
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Виктор Уембаняма изигра поредния си впечатляващ мач и завърши с 32 точки, 8 борби, 6 асистенции и 3 чадъра, за да поведе Сан Антонио Спърс към победа със 115:111 над Ню Йорк Никс в третия мач от финалната серия на НБА.

Въпреки поражението, Никс продължават да водят с 2:1 успеха в серията до четири победи. Четвъртият двубой е насрочен за сряда вечер в Ню Йорк.

Загубата прекъсна впечатляващата серия от 13 поредни победи на Никс в плейофите – второто най-дълго подобно постижение в историята на НБА. Рекордът принадлежи на шампионския тим на Голдън Стейт Уориърс от 2017 година, който започна похода си към титлата с 15 последователни успеха.

Последното поражение на Ню Йорк бе още на 23 април – със 108:109 срещу Атланта Хоукс в третия мач от серията от първия кръг на Източната конференция.

Силен принос за успеха на Спърс имаше и Стефон Касъл, който отбеляза 23 точки, 18 от тях още през първото полувреме, а в заключителните минути реализира и няколко ключови коша. Дилън Харпър добави 13 точки от пейката, докато титулярите Джулиън Шампаня (12), Де'Арън Фокс (12) и Девин Васел (11) също завършиха с двуцифрен актив. Фокс допринесе и с 8 асистенции.

За Никс най-резултатен бе Джейлън Брънсън с 32 точки при стрелба 11 от 25. О Джи Ануноби реализира 28 точки, като бе изключително ефективен с 9 успешни стрелби от 13 опита. Джош Харт добави 16 точки, Карл-Антъни Таунс завърши с 11, а резервата Джордан Кларксън отбеляза 10.

Харт овладя и най-много борби за тима си – 9, а Ню Йорк спечели битката под коша с 46:37.

Последната четвърт бе белязана от ниска резултатност, като двата отбора комбинираха едва 27,1 процента успеваемост в стрелбата (13 от 48). Спърс поддържаха аванс от поне две притежания повече от десет минути, но Брънсън и Ануноби върнаха интригата с две последователни тройки в последните 34 секунди, намалявайки изоставането на Никс до 111:113 при оставащи 9,4 секунди.

Любопитното е, че до тези попадения Ню Йорк бе пропуснал и десетте си опита от далечна дистанция през последната четвърт.

След прекъсване Касъл бе точен и при двата наказателни удара за 115:111, а в последната атака Микал Бриджис и Ануноби не успяха да реализират тройки, които можеха да пратят мача в продължение.

Сан Антонио удържа победата въпреки слабата си стрелба от тройката в заключителната част – едва 1 успешен опит от 9. Единственото попадение от далечна дистанция дойде именно от Касъл 1:53 минути преди края и увеличи преднината на гостите на седем точки.

#Плейофи на НБА 2026 #Ню Йорк Никс #Сан Антонио Спърс

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