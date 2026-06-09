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Националите по баскетбол се събират на лагер от 15 юни

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Избраха отбора, който ще излезе срещу Норвегия на 5 юли.

Любомир Минчев
Снимка: Startphoto.bg
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Националният отбор на България отива на лагер от 15 юни, на който ще се готви за срещата с Норвегия. Треньорът Любомир Минчев избра 16 играча, които ще излязат в така важната среща на 5 юли в Арена Ботевград.

Билетите за срещата са в продажба, а феновете могат да избират от различни варианти, като за най-големите почитатели, избрали да гледат мача от Courtside, ще има и подарък тениска First Edition от новия партньор за екипировка на Българската федерация по баскетбол - GSA.

Деца до 7 годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.

#Национален отбор на България по баскетбол за мъже #Любомир Минчев

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