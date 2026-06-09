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Кметът на Ню Йорк: Уембаняма е играч, който трудно може да бъде мразен

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Зохран Мамдани присъства в Медисън Скуеър Гардън за третия мач от финалната серия за титлата в НБА спечелен от Сан Антонио

Кметът на Ню Йорк: Уембаняма е играч, който трудно може да бъде мразен
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Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, който присъства в Медисън Скуеър Гардън за третия мач от финалната серия за титлата в НБА изрази възхищението си от играча на Сан Антонио Виктор Уембаняма. "Шпорите" намалиха изоставането си на 1-2 победи, след като спечели срещата с Никс с 115:111.

"Той е играч, който трудно може да бъде мразен. Той има много талант, както на игрището, така и извън него, но се надяваме, че няма да го покаже твърде много по време на тези финали", заяви кметът на Ню Йорк.

Мамдани сподели мнението си не само за отличното представяне на френския център, който отбеляза 32 точки, но и за завръщането на Ню Йорк Никс на финалите на НБА.

Запитан колко важно е за Ню Йорк и неговите жители да имат успешен баскетболен отбор, градоначалникът заяви:

"Невероятно е. Чакаме това от 1999 г. (когато тимът губи с 1:4 от Спърс). Последният път, когато спечелихме беше през 1973 г. (Никс печели титлата с 4:1 срещу Лейкърс). Това е нашият шанс най-накрая да изживеем момента, за който сме мечтали, особено след като този отбор е невероятен. Градът е изпълнен с надежда, изпълнен с радост. Това е всичко, което мога да искам."

Мамдани бе попитан и за присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп в залата, който беше освиркан от публиката.

"Мисля, че той беше там, за да подкрепи Никс. Ще приветствам всеки, който е там, за да подкрепи Никс. Всеки жител на града ни иска едно и също нещо, искаме титлата", заяви той.

Кметът на Ню Йорк коментира и цените на билетите за третия мач, които достигнаха безпрецедентни висоти.

"Опитваме се да направим тези финали достъпни за всички. Организирахме публично парти за гледане в парк в Манхатън, подобни събития бяха проведени от Никс в Сентръл Парк и Бруклин, а те също така дариха няколкостотин билета на благотворителна организация. И винаги ще се стремим да се справяме по-добре в бъдеще", каза Мамдани.

Никс води в серията с 2:1 успеха, четвъртият двубой е в сряда вечер отново в Ню Йорк.

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#Плейофи на НБА 2026 #Зохран Мамдани #Виктор Уембаняма #Ню Йорк Никс #Сан Антонио Спърс

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