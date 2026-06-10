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Отиде си една от най-големите фигури в литовския баскетбол Владас Гарастас

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Спорт
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Легендарният треньор, извел Литва до два олимпийски бронза и европейско сребро, почина на 94-годишна възраст

Отиде си една от най-големите фигури в литовския баскетбол Владас Гарастас

На 94-годишна възраст почина един от най-емблематичните треньори в историята на литовския баскетбол – Владас Гарастас. Тъжната новина беше съобщена от Международната федерация по баскетбол (ФИБА).

Името на Гарастас завинаги ще остане свързано с възраждането на литовския национален отбор след възстановяването на независимостта на страната. Между 1992 и 1997 година той води националния тим и го извежда до бронзовите медали на Олимпийските игри в Барселона през 1992 г. и в Атланта през 1996 г., както и до сребърното отличие на европейското първенство през 1995 година.

Преди това специалистът е начело и на националния отбор на СССР, с който печели бронзовите медали на Евробаскет 1989 и среброто на световното първенство през 1990 година.

Най-успешният период в клубната му кариера е свързан с отбора на Жалгирис Каунас. Между 1979 и 1989 година Гарастас превръща литовския гранд в една от водещите сили на европейския баскетбол. Под негово ръководство Жалгирис печели три поредни шампионски титли на Съветския съюз през 1985, 1986 и 1987 година, достига още пет финала и триумфира с Интерконтиненталната купа през 1986 година. В същия сезон тимът играе и финал в най-престижния европейски клубен турнир.

След края на треньорската си кариера Владас Гарастас продължава да работи за развитието на баскетбола в родината си. Между 2003 и 2011 година той е президент на Литовската баскетболна федерация.

С кончината на Гарастас световният баскетбол губи една от своите най-уважавани личности, оставила трайна следа както в Литва, така и на международната сцена.

#Владас Гарастас

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