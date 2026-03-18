Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Берое удържа Академик

Веселин Михайлов
Старозагорският тим подхвана положителна серия и удължи лошата такава на отбора от Пловдив в НБЛ.

Снимка: НБЛ
Берое Стара Загора се пребори за втора последователна победа в НБЛ. Момчетата на Даниел Клечков отказаха Академик Бултекс 99 с 93:85 в мач от 25-ия кръг. Двубоят предложи множество обрати, но чрез силен край „зелените“ наложиха волята си и нанесе трето поредна загуба на баскетболистите на Йордан Иванов във важен дуел за осмото място в подреждането.

В игра за пловдивския тим се завърна Асен Великов, докато Мартин Йорданов не доигра двубоя за старозагорския отбор, натрупвайки 5 лични нарушения.

Така „зелените“ се изкачиха именно до осмата позиция с 10 успеха и 13 поражения, а тимът от Пловдив заема деветото място с 8 победи и 15 загуби. На 22 март (неделя) Берое ще бъде гост на Локомотив Пловдив. От своя страна Академик ще приеме Черно море Тича.

Джакез Йоу и ДиМаркъс Шарп направиха така, че гостите да се сдобият с двуцифрена преднина още на старта. Макар и отговора, дело на Дариъс Куизънбери, Дейлън Уилямс и Милен Захариев за домакините, пловдивчани удържаха аванса си от 4 точки в края на дебютната част.

Началото на втория период предложи честа смяна на водачеството, като Шарп и Захариев показаха какво могат в нападение. Постепенно „зелените“ намериха верния ритъм в офанзивен план и се отскубнаха в резултата, за да фиксират 49:43 в своя полза на голямата почивка.

Подемът на старозагорския отбор бе на дневен ред и при подновяването на играта, когато стигна до двуцифрена разлика, изкована от Брет Рийд, Захариев и Уилямс. Последва светкавичен отговор на Васил Бачев, Обрад Томич и Йол, както и пълен обрат за гостите, но отборът от Стара Загора дръпна с 3 точки в края на третата част.

Джейлън Бенджамин и Мартин Йорданов доведоха до нов импулс и още една двуцифрена преднина за домакините в хода на финалната десетка. Йол и Бачев затвърдиха мнението, че тимът от Пловдив няма да се предаде, редуцирайки пасива му само до 2 точки в последните 3 минути, но Рийд и Уилямс отговориха в ключови моменти, пращайки успеха в старозагорския лагер.

Милен Захариев даде тон на Берое с 21 точки и 5 борби. Дейлън Уилямс финишира с 19 точки, Брет Рийд записа 14 и 8 овладени под двата коша топки, Дариъс Куизънбери приключи с 13 и 9 асистенции.

Васил Бачев се отличи за Академик с 21 точки и 4 точни стрелби от далечна дистанция. ДиМаркъс Шарш има 20 и 6 асистенции, Джакез Йол остана с 18, 5 овладени под вата коша топки и 5 завършващи подавания. Обрад Томич финишира с 12 точки и 10 овладени под двата ринга топки, Николай Михайлов е с 11 и 6 борби.

#НБЛ 2025/2026 #БК Академик Бултекс 99 #БК Берое Стара Загора

Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Войната в Близкия изток: Двама израелци загинаха, Иран потвърди смъртта на Али Лариджани
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Реал Мадрид довърши Манчестър Сити и продължава напред в Шампионската лига
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Миньор 2015 не се огъна пред непримирим Левски
Рилски спортист спечели сблъсъка с Черно море и оглави класирането в НБЛ Рилски спортист спечели сблъсъка с Черно море и оглави класирането в НБЛ
Шоу на Джейлън МакКлауд окрили Спартак Плевен в Ботевград Шоу на Джейлън МакКлауд окрили Спартак Плевен в Ботевград
Везенков вгорчи живота на шампиона в Евролигата, но друг бе героят за Олимпиакос (ВИДЕО) Везенков вгорчи живота на шампиона в Евролигата, но друг бе героят за Олимпиакос (ВИДЕО)
"София Къп“ отново събира млади таланти, Байерн Мюнхен идва в България "София Къп“ отново събира млади таланти, Байерн Мюнхен идва в България
България не намери сили за пълен обрат срещу Черна гора в квалификациите за Евробаскет 2027 България не намери сили за пълен обрат срещу Черна гора в квалификациите за Евробаскет 2027
ЦИК изтегли жребия: "Прогресивна България" с №21, ГЕРБ с №15, ПП-ДБ с №7, ДПС с №17
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
Екшън на Витоша: Бивш хижар арестуван след заплахи, изстрели и марихуана в хижа "Камен дел" Екшън на Витоша: Бивш хижар арестуван след заплахи, изстрели и марихуана в хижа "Камен дел"
Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните...
Вижте лидерските битки по места за изборите на 19 април
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
Шон Пен близо до фронта - актьорът се срещна с украински войници в...
