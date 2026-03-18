Рилски спортист спечели сблъсъка с Черно море и оглави класирането в НБЛ

Рилски спортист победи Черно море с 81:73 (23:14, 13:22, 20:20, 25:17) в мач от 25-ия кръг на Националната баскетболна лига. Сблъсъкът бе повторение на миналогодишната финална серия, спечелена от самоковци с 3:1 победи.

Домакините започнаха срещата в зала “Арена СамЕлион” със серия от 8 поредни точки. Половината отбеляза Майкъл Едуардс. Серията бе прекъсната след кош и фаул на Николай Стоянов. Гостите отговориха със същото - 8 поредни точки. Нова серия от 13 поредни пункта позволи на шампионите да изградят двуцифрен аванс при резултат 23:10, след изстрел от наказателната линия на Христо Бъчков. Гостите завършиха частта с кошове на Алонзо Гафни и Ламонт Уест и след 10 минути игра изоставаха с 9 точки.

За под 8 минути игра Алонзо Гафни бе отбелязал 9 точки, но в началото на втория период получи третото си лично нарушение и бе заменен от Иван Карачич. В края на втората четвърт играчите в зелено стигнаха до обрат с тройка от нула градуса със сирената на Венци Петков. Частта завърши с точен изстрел от наказателната линия на Майк Едуардс и равенство 36:36.

След почивката двубоят вървеше кош за кош, като последваха 6 смени на водачеството. В средата на частта варненци поведоха с 5 пункта с изстрели от наказателната линия на Георги Боянов, но играчите на Любомир Киров се върнаха в срещата. Нов кош от фаул на Цветомир Чернокожев възобнови равенството - 56:56 преди заключителните 10 минути игра.

Финалната част започна с шест поредни точки за баскетболистите в бяло. Алонзо Гафни получи 5-ото си лично нарушение, след като фаулира Александър Георгиев и напусна игра 7:30 минути преди края на срещата. Макар да бе отбелязал 9 точки в първите 8 минути, американецът завърши двубоя с 11 пункта.

В средата на частта гостите намалиха пасива си само на точка след кош на Джелани Уотсън-Гейл, но изпуснаха нервите си в заключителните минути. Последваха технически нарушения на Васил Евтимов и Венцислав Петков, а домакините изиграха заключителните минути по-зряло и заслужено се поздравиха с успеха.

След края на двубоя наставникът на гостите потърси сметка от съдиите за някои дискусионни решения, като си позволи неколкократно да изблъска един от охранителите в залата. Скоро след това треньорът влезе и в словесна разправа с домакинските привърженици.

Най-резултатен бе Христо Бъчков, който отбеляза 21 точки. За гостите Георги Боянов реализира 15 пункта.

Рилски спортист оглави класирането с актив от 19 победи и 4 загуби. Черно море остава на 3-ата позиция в подреждането с баланс от 17 успеха и 6 поражения.