Шоу на Джейлън МакКлауд окрили Спартак Плевен в Ботевград

Спартак Плевен фиксира трети пореден успех в НБЛ. Селекцията на Желко Лукаич сломи Балкан с 82:75 в среща от 25-ия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". "Синьо-белите" взеха нещата в свои ръце още на старта и до финалната сирена отблъснаха всеки опит за щурм на балканци, нанасяйки им второ последователно поражение в родния елит. Огромна роля за триумфа на спартаклии изигра Джейлън МакКлауд, който демонстрира своя арсенал в офанзивен план и изригна с рекорд.

В този мач "зелените" бяха водени от помощник треньора Иван Коцев. От своя страна тимът от Плевен бе без Павлин Иванов, но официален дебют направи Джон Флорвиъс.

Плевенчани отново се изкачиха до петото място във временното класиране с 11 победи и 11 загуби, а "зелените" продължават да се намират на върха към този момент с 18 успеха и 5 загуби. На 22 март (неделя) Спартак ще домакинства на Миньор 2015, докато Балкан ще приеме Рилски спортист.

Николай Титков показа какво може в началните минути и гостите започнаха да докосват двуцифрената разлика. Травис МакКонико бе единственият светъл лъч в офанзивен план за домакините, но не получи никаква подкрепа от своите съотборници и горещата ръка на Джейлън МакКлауд излезе на сцената, за да удължи възхода на спартаклии, които в края на дебютния период се отскубнаха с 11 точки.

Слабата резултатност взе връх в началото на следващата десетка. Ноел Браун и МакКлауд нарушиха въпросното статукво, давайки тон на „синьо-белите“ да се приберат в съблекалнята при 42:26.

Подобно третата част, стартът на второто полувреме също не предложи канонада от точни стрелби. МакКлауд остави спокойствието в редиците на тима от Плевен. Константин Тошков и Джамари Блекмън събудиха балканци, стопявайки изоставането им от едноцифрени изражения, но гостите си издействаха 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Нов рецитал, дело на МакКлауд, помогна на спартаклии да не отстъпят водачеството и на старта на заключителната четвърт. Грийн и Тошков за пореден път оставиха живи надеждите на отбора от Ботевград, стопявайки изоставането му до минус 6 във финалните 2 минути, но МакКлауд нямаше спиране и подпечата успеха на „синьо-белите“.

Дждейлън МакКлауд бе двигателят на Спартак, отчитайки се с внушителните 40 точки, включително и с 8 точни шута зад арката. Ноел Браун остави на сметката си 12 и 9 борби.

Тадж Грийн отвърна за Балкан със 17 точк, 5 борби и 4 успешни шута зад дъгата. Демонд Робинсън финишира с 14 точки, Константин Тошков записа 13 и 7 асистенции.