Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Шоу на Джейлън МакКлауд окрили Спартак Плевен в Ботевград

"Синьо-белите" нанесоха нов удар по самочувствието на Балкан за три поред в НБЛ.

Шоу на Джейлън МакКлауд окрили Спартак Плевен в Ботевград
Спартак Плевен фиксира трети пореден успех в НБЛ. Селекцията на Желко Лукаич сломи Балкан с 82:75 в среща от 25-ия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". "Синьо-белите" взеха нещата в свои ръце още на старта и до финалната сирена отблъснаха всеки опит за щурм на балканци, нанасяйки им второ последователно поражение в родния елит. Огромна роля за триумфа на спартаклии изигра Джейлън МакКлауд, който демонстрира своя арсенал в офанзивен план и изригна с рекорд.

В този мач "зелените" бяха водени от помощник треньора Иван Коцев. От своя страна тимът от Плевен бе без Павлин Иванов, но официален дебют направи Джон Флорвиъс.

Плевенчани отново се изкачиха до петото място във временното класиране с 11 победи и 11 загуби, а "зелените" продължават да се намират на върха към този момент с 18 успеха и 5 загуби. На 22 март (неделя) Спартак ще домакинства на Миньор 2015, докато Балкан ще приеме Рилски спортист.

Николай Титков показа какво може в началните минути и гостите започнаха да докосват двуцифрената разлика. Травис МакКонико бе единственият светъл лъч в офанзивен план за домакините, но не получи никаква подкрепа от своите съотборници и горещата ръка на Джейлън МакКлауд излезе на сцената, за да удължи възхода на спартаклии, които в края на дебютния период се отскубнаха с 11 точки.

Слабата резултатност взе връх в началото на следващата десетка. Ноел Браун и МакКлауд нарушиха въпросното статукво, давайки тон на „синьо-белите“ да се приберат в съблекалнята при 42:26.

Подобно третата част, стартът на второто полувреме също не предложи канонада от точни стрелби. МакКлауд остави спокойствието в редиците на тима от Плевен. Константин Тошков и Джамари Блекмън събудиха балканци, стопявайки изоставането им от едноцифрени изражения, но гостите си издействаха 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Нов рецитал, дело на МакКлауд, помогна на спартаклии да не отстъпят водачеството и на старта на заключителната четвърт. Грийн и Тошков за пореден път оставиха живи надеждите на отбора от Ботевград, стопявайки изоставането му до минус 6 във финалните 2 минути, но МакКлауд нямаше спиране и подпечата успеха на „синьо-белите“.

Дждейлън МакКлауд бе двигателят на Спартак, отчитайки се с внушителните 40 точки, включително и с 8 точни шута зад арката. Ноел Браун остави на сметката си 12 и 9 борби.

Тадж Грийн отвърна за Балкан със 17 точк, 5 борби и 4 успешни шута зад дъгата. Демонд Робинсън финишира с 14 точки, Константин Тошков записа 13 и 7 асистенции.

#НБЛ 2025/2026 #БК Спартак Плевен #БК Балкан Ботевград

ТОП 24

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
3
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
4
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
5
Предстои понижение на температурите през следващите дни
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
6
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Баскетбол

Рилски спортист спечели сблъсъка с Черно море и оглави класирането в НБЛ
Рилски спортист спечели сблъсъка с Черно море и оглави класирането в НБЛ
Детройт Пистънс и Оклахома Сити Тъндър спечелиха гостуванията си в НБА Детройт Пистънс и Оклахома Сити Тъндър спечелиха гостуванията си в НБА
Чете се за: 07:00 мин.
Жребият за втория етап на евроквалификациите при жените ще се проведе на 31 март Жребият за втория етап на евроквалификациите при жените ще се проведе на 31 март
Чете се за: 01:37 мин.
Везенков вгорчи живота на шампиона в Евролигата, но друг бе героят за Олимпиакос (ВИДЕО) Везенков вгорчи живота на шампиона в Евролигата, но друг бе героят за Олимпиакос (ВИДЕО)
Чете се за: 04:50 мин.
"София Къп“ отново събира млади таланти, Байерн Мюнхен идва в България "София Къп“ отново събира млади таланти, Байерн Мюнхен идва в България
Чете се за: 01:07 мин.
Евробаскет 2027, квалификации: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ) Евробаскет 2027, квалификации: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

ЦИК изтегли жребия: "Прогресивна България" с №21, ГЕРБ с №15, ПП-ДБ с №7, ДПС с №17
ЦИК изтегли жребия: "Прогресивна България" с №21, ГЕРБ с...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Окончателно: Депутатите приеха удължителния бюджет Окончателно: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Екшън на Витоша: Бивш хижар арестуван след заплахи, изстрели и марихуана в хижа "Камен дел" Екшън на Витоша: Бивш хижар арестуван след заплахи, изстрели и марихуана в хижа "Камен дел"
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Опасна находка: Откриха 1,4 кг живак в мазе в София
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От 6800 жалби за високи сметки за ток няма открита нито една неродност
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Социална сигурност: Държавата гарантира празнични добавки за...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Вижте лидерските битки по места за изборите на 19 април
Чете се за: 16:42 мин.
Политика
