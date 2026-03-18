Миньор 2015 не се огъна пред непримирим Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Две поред за "чуковете" в НБЛ.

Миньор 2015 не се огъна пред непримирим Левски
Снимка: НБЛ
Миньор 2015 подхвана положителна серия в НБЛ, записвайки втори последователен успех. Баскетболистите на Ивица Вукотич пречупиха Левски със 103:90 в мач от 25-ия кръг. В зала „Борис Гюдеров“ тимът от Перник се нуждаеше от събуждане през първото полувреме, а след това удържа всички опити за обрат на момчетата на Константин Папазов, които натрупаха седмо поредно поражение.

От редиците на „сините“ отсъстваше Стоян Кайнаров, но е завърна Седариан Рейнс.

„Чуковете“ излязоха на петото място с 11 победи и 12 загуби, докато столичният отбор се намира на десетата позиция с 3 успеха и 20 поражения. На 22 март (неделя) Миньор ще бъде гост на Спартак, а Левски почива в следващия кръг.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Алекс Уандие, Лъчезар Тошков и Лазар Станкович се отличиха на старта за домакините, докато гостите отговориха чрез Седариан Рейнс и Димитър Маринчешки. Това обаче не спря Александър Александров да се активизира и да изведе „сините“ със 7 точки напред след 10 минути игра.

Игор Кесар и Остин Прайс промениха ситуацията за „чуковете“, който не се забавиха с обрата в хода на втората част. Лазар Петров и Рейнс възстановиха равенството, но „жълто-черните“ имаха достатъчно оръжия в нападение, за да си върнат предимството и да се изстрелят в съблекалнята при 49:43.

Началото на второто полувреме принадлежеше на Кесар, който остави водачеството в ръцете на тима от Перник. Пореден щурм, този път дело на Марио Боянов, Маринчешки и Рейнс, доближи „сините“ до обрата. Последва бърз отговор на домакините, за да дръпнат с 8 точки в края на предпоследняи период.

Монтейвиъс Мърфи показа какво може на старта на финалната десетка, запазвайки аванса на „чуковете“. Точният мерник на Лъчезар Димитров напомни за непримиримия дух на столичния отбор, но до края на мача Прайс, Тошков и Мърфи оставиха успеха в домакинския лагер.

Игор Кесар бе на познатото си ниво за Миньор, отчитайки се с 20 точки и 7 борби. Монтейвиъс Мърфи има 18 и 5 овладени под двата ринга топки. Алекс Уандие отбеляза 17 точки, Лазар Станкович приключи с 14 и 5 овладени под двата коша топки, Остин Прайс вкара 12.

Седариан Рейнс се завърна за Левски с 22 точки и 7 борби. Златин Георгиев има 16 и 9 асистенции, Лъчезар Димитров и Марио Боянов реализираха по 12, Димитър Маринчешки записа 10 и 8 овладени под двата ринга топки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Миньор 2015 #БК Левски

