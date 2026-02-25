БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Миньор 2015 се отказа от услугите на чужденец

от Веселин Михайлов
"Чуковете" няма да разчитат на един от своите гардове.

Миньор 2015 се отказа от услугите на чужденец
Снимка: НБЛ
Миньор 2015 остана с един чужденец по-малко. „Чуковете“ повече няма да разчитат на Филип Бакич, обявиха днес официално от клуба. „Жълто-черните“ се разделиха с черногореца, като му благодариха за професионализма и отношението, което е проявил.

Гардът се присъдени към тима от Перник в средата на септември. Бакич остави добри впечатления за отбра, но в крайна сметка не се задържа в отбора. 29-годишният баскетболист приключи със средно по 8.9 точки, 2.2 борби и 2.1 асистенции за 22 мача с екипа на Миньор в НБЛ и турнира за Купата на България.

Преди това 193-сантиметровият комбо гард е бил част от местните Будучност, Приморийе, Йединство и Теодо Тиват, босненския Младост и сръбския Нови Пазар.

