Миньор 2015 се отказа от услугите на чужденец

Миньор 2015 остана с един чужденец по-малко. „Чуковете“ повече няма да разчитат на Филип Бакич, обявиха днес официално от клуба. „Жълто-черните“ се разделиха с черногореца, като му благодариха за професионализма и отношението, което е проявил.

Гардът се присъдени към тима от Перник в средата на септември. Бакич остави добри впечатления за отбра, но в крайна сметка не се задържа в отбора. 29-годишният баскетболист приключи със средно по 8.9 точки, 2.2 борби и 2.1 асистенции за 22 мача с екипа на Миньор в НБЛ и турнира за Купата на България.

Преди това 193-сантиметровият комбо гард е бил част от местните Будучност, Приморийе, Йединство и Теодо Тиват, босненския Младост и сръбския Нови Пазар.