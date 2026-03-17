Везенков вгорчи живота на шампиона в Евролигата, но друг бе героят за Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков демонстрира традиционната доза класа и помогна на Олимпиакос да се върне на правия път в Евролигата. Българинът и неговите съотборници поставиха на колене Фенербахче със 104:87 в отложена среща от 14-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас се настани трайно на лидерската позиция още през първото полувреме и до финалната сирена не трепна нито веднъж срещу всеки един щурм на действащия шампион в турнира на богатите, нанасяйки му второ поредно поражение. Големият герой за домакините бе Еван Фурние, който изнесе рецитал на защитата на "фенерите".

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, превръщайки се сред ключовите фактори за успеха на гърците. Българският национал не пропусна да покаже на какво е способен в офанзивен план. Крилото се прибра в съблекалнята с 24 точки, 2 борби и 1 асистенция за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе почти перфектен - 10/11 от средна дистанция, 0/3 отвъд дъгата и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" се намират на второто място във временното класиране в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент с 21 победи и 11 загуби, а съставът на Шарунас Ясикевичус продължава да седи еднолично на върха с 22 успеха и 9 поражения. На 19 март (четвъртък) Везенков и компания ще домакинстват на Баскония, докато Фенербахче ще приеме Олимпия Милано ден по-късно.

Evan Fournier with one of the performances of the season guides @Olympiacos_BC to the dub!

Откриващите минути дадоха заявка, че интригата ще властва дълго време. Александър Везенков се превърна в кошмар за турската защита, докато от другата страна Тарик Биберович и Уейд Болдуин отвръщаха на предизвикателството. Последва рецитал и на Тейлър-Хортън Тъкър, който се погрижи гостите да си издействат аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Солидната защита, комбинирана с лекцията на Еван Фурние, провокира гърците към шеметен обрат в началото на следващата десетка. „Фенерите“ методично излязоха от нокдауна със съдействието на Бонзи Колсън, Биберович и Хортън-Тъкър, връщайки усещането за интрига, но „червено-белите“ се оттеглиха в съблекалнята при 48:46.

Везенков напомни за своите реализаторски възможности в хода на третата част и тимът от Пирея отново започна да се радва на двуцифрена разлика. Хортън-Тъкър отново даде да се разбере, че актуалните шампиони в турнира на богатите няма да развеят бялото знаме, но Алек Питърс и Тайлър Дорси поеха щафетата, извоювайки 7-точков актив на домакините след 30 минути игрово време.

Фурние също реши да се присъедини към канонадата от точни стрелби в откриващите моменти на заключителната четвърт и контролът остана в редиците на гърците. Усилията на Болдуин и Хортън-Тъкър този път не бяха достатъчни, за да се вдигне отборът от Истанбул на щурм, а Фурние и Везенков довършиха започнатото.

Вечерта определено принадлежеше на Еван Фурние, който се развилня за Олимпиакос. Френското крило изригна с фантастичните 36 точки, включително с 5 успешни шута зад арката. Тайлър Дорси се разписа с 10.

Тейлър Хортън-Тъкър отвърна за Фенербахче с 30 точки, допълнени от 6 борби и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Уейд Болдуин се отчете с 16 и 8 асистенции. Тарик Биберович отбеляза 15 точки и 4 тройки, Бонзи Колсън завърши с 13.