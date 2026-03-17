Три за щастие: Апоел с ново победоносно завръщане в София (ВИДЕО)

Апоел Тел Авив се завърна победоносно в България за трети път през този сезон в Евролигата. Тимът, домакинстващ отново в София, отказа Париж с 93:82 в отложен мач от 21-ия кръг. В "Арена 8888" баскетболистите на Димитрис Итудис трябваше да правят обрат през второто полувреме, за да запишат трети пореден успех в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент и да разочароват състава на Франческо Табелини.

Така дебютантът в Евролигата, който ще доиграе срещите си от редовния сезон в турнира на богатите в българската столица, заема петото място във временното класиране с 19 победи и 11 загуби, а французите са 16-и с 12 успеха и 20 поражения. На 19 март (четвъртък) Апоел ще бъде домакин на Виртус Болоня. От своя страна Париж ще приеме Партизан.

Гостите рядко грешаха в нападение на старта и често докосваха двуцифрената разлика, като разчитаха на Надир Хифи и Джереми Морган. Ишмаел Уейнрайт и Дан Отуру загатнаха за възможностите на символичните домакини в опит да отговорят на предизвикателството, но французите се пребориха за аванс от 6 точки в края на дебютната част.

Парижани повториха упражнението и в началото на втория период, като заплахата идваше от всички страни. Усилията, дело на Илайджа Брайънт и Антонио Блекни, върнаха израелците в играта на бърза ръка. Това обаче не спря френския отбор да опази лидерството си и да се изстреля при 53:52 на голямата почивка.

Стартът на второто полувреме премина при честата смяна на водачеството, като обичайните заподозрени от първото напомниха за себе си. Постепенно Блекни и Брайънт Поеха щафетата, за да дадат нов импулс на „червените“, които се откъснаха с 6 точки в края на третата част.

Действащият шампион в Еврокъп не даде заден ход и за начало на финалната десетка, която не се радваше на добра резултатност. Ламар Стивънс и Алън Докоси направиха частичен опит да вдъхновят гостите, стопявайки изоставането им до минус 5 точки, но Брайънт и Блекни бяха отново на точното място в точното време, за да оставят успеха в израелския лагер.

Антонио Блекни блесна за Апоел с 24 точки, включително и с 6 успешни шута зад дъгата. Илайджа Брайънт записа 18 и 5 асистенции, Дан Отуру отбеляза 15 точки, Колин Малкълм завърши с 11.

Надир Хифи отговори с 16 точки и 6 асистенции за Париж. Джаред Родън реализира 13.