Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система

Николай Минков

Чете се за: 06:37 мин.
У нас
След бурни скандали в парламента гласуването на промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат т.нар. мултифондове беше отложено. Чрез тях се дава възможност на пенсионните дружества да инвестират парите от втория стълб, с цел повишаване на доходността.

Промените в КСО предвиждат въвеждане на три подфонда във втория пенсионен стълб според риска на инвестициите - консервативен, за лица над 55 г., балансиран, за лица между 50 и 55 г. и динамичен за всички до 50 г. От БСП и "Възраждане" се обявиха категорично против, с аргумента, че няма достатъчно гаранции за гарантиране на спестяванията. Последва предложение от ГЕРБ гласуването на бъде отложено, което беше прието.

Във всеки подфонд са отчетени рисковете при инвестиране на нашите спестявания, увериха от пенсионните дружества.

Светла Несторова, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: "Трите инвестиционни профила, които компаниите ще трябва да предложат са динамичен, балансиран и консервативен. Динамичен означава, че средствата ще бъдат инвестирани много повече и в много по голям процент в книжа с променлив доход, които зависят от движението на пазарите, но съответно са по-доходни. Балансираният фонд ще бъде наполовина книжа с променлив доходи и наполовина книжа с фиксиран доход, каквито са облигациите и държавните ценни книжа. И доходността е по-умерена, но съответно чувствителността към движението на пазар е по-ниска. А консервативният фонд ще прилича на спестовна касичка, място където парите изчакват момента на пенсиониране. Там почти не носи доходност, но за сметка на това не се влияе от движенията на пазара".

Бившият социален министър Борислав Гуцанов се обяви против промените в кодекса.

Борислав Гуцанов, "БСП- Обединена левица":В министерски съвет съм гласувал против. Той е абсолютно лобистки и аз не мога да разбера, защо се правим, че не виждаме за какво идва реч. Да защитим интереса на хората, на пенсионерите, на всеки един работещ, а не да защитим интересите на един, втори или трети фонд и заради това "БСП -Обединена левица" не можем да се съгласим и да приемем този законопроект. Конкретно за мене ще си прехвърля своите средства в НОИ. Това ще го направя още другата седмица."

Според "Възраждане" въведените такси върху реализираната доходност ще стопят спестяванията на хората, тъй като при балансираните фондове ще се повиши от 1% на 3,25%, а при динамичните ще достигне 6% от доходността.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Тези текстове ограбват българските пенсионери и защото с политика на ПП-ДБ и техните доскорошни партньори от ГЕРБ и ДПС на практика се ограбват българските пенсионери. Нещо, което от "Възраждане" няма да допуснем и не го допускаме. И това,което сега се предвижда пак от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС за вкарване на подизпълнители, изивнявайте, подфондове на фондовете, какво е това нещо."

От ИТН заявиха, че дори в социалното министерство няма едно мнение по промените в кодекса.

Цветан Предов, ИТН: "Самото министерство на труда и социалната политика изрази противоречиво становище, така да го нарека - отрицателно. Доколкото съм запознат, а аз съм запознат с това,което се случва в МТСП, експертите в самото министерство като цяло подкрепят този законопроект."

Председателят на социалната комисия поиска 20 минути почивка, а след подновяване на заседанието изненада пленарната зала.

Деница Сачева, председател на социалната комисия, ГЕРБ-СДС:"Правя процедурно предложение за отлагане на гласуването на законопроекта за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване."

От ПП-ДБ обвиха ГЕРБ и ДПС, че саботират реформата заради лобистки текстове.

Венко Сабрутев, ПП-ДБ: "Няма как да заложим като заложник цялата реформа за два конкретни текста и те са ясни дали ще се инвестира в инфраструктура с нашите пари за пенсии и дали тези пари няма да минават през ББР. Хайде да ги махнем тези два текста, рискът, който е заложен в този законопроект и да изгласуваме хубавите неща."

От ДПС не се съгласиха.

Йордан Цонев, "ДСП- Ново начало":"Това е рискова инвестиция на пенсиите на българските граждани. В разговорите, които водихме с пенсионните фондове те са инициатори на желанието да инвестират в инфраструктурата на държавата, гарантирана доходност за българските пенсионери за тях и полза за държавата."

Последва нова размяна на реплики.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната", ПП-ДБ:"В Кодекса за социално осигуряване се даваше възможност на българските граждани да избират как да си управляват техните пари. В по-рисков, в средно рисков или в безрисков фонд, както е в момента. Оттук нататък тази възможност беше осакатена, той като залата реши да отложи КСО. Никой нищо не налага на никой. Не се вменяват задължения. И тук въпросът е към колегите от ГЕРБ и ДПС защо решиха да не дадат тези права на българските граждани и какво им промени мнението от комисията до момента."

Рая Назарян, председател на Народното събрание:" На политическите анализи не им е тук мястото ,тук по законопроекта и трето реформата не е осакатена, нито законопроекта, само е отложено гласуването. Разискванията са закрити, така че следващата седмица можем да продължим с разглеждано на тази реформа."

Пенсионната индустрия в момента управлява над 15 милиарда евро.

#мултифондове # Народно събрание #промяна #отлагане #гласуване

