БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази

Дебатът продължи 6 часа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Висшият Съдебен Съвет остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор. След близо 6 часа дебат предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов беше препратено на Прокурорската колегия по компетентност. Янкулов коментира, че очаква прокурорската колегия да се произнесе по същество в кратки срокове. Възможно е обаче от колегията да решат, че ще изчакат решението на Конституционния съд за промените в Закона, които ограничават мандата на изпълняващия фукциите до 6 месеца.

Пред Висшия съдебен съвет правосъдният министър подчерта, че наличието на съдебни състави, които отказват да възобновяват производства по искане на главния прокурор, налагат да се обсъди избора на нов изпълняващ функциите, за да се изпълни закона. И допълни, че не вижда нито една основателна причина Борислав Сарафов да продължава да заема поста, тъй като не е изпълнил нито един своя заявка.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Първата беше за вадене на прокуратурата от калния терен на политиката. Мисля, че събитията след месеците след това някак не доказаха изпълнението на тази заявка. Втората заявка че ще направи всичко зависещо от него за разплитане на мрежата за паралелно правосъдие " Осемте джуджета". Нищо от този казус не беше изяснено на никакво ниво."

От прокурорската колегия контрираха, че на първо място трябва да е ясно дали Пленумът на Висшия съдебен съвет може да определя изпълняващ функциите главен прокурор.

Огнян Дамянов, член на ВСС, прокурорска колегия: "Първо дали Пленумът е компетентен да се произнесе по въпроса, с който е сезиран. Беше обсъдено и на заседание на пленума на ВСС и тогава със значително мнозинство беше прието, че именно отделните колегии са компетентни да назначават изпълняващ функциите както за гл. прокурор така и за Върховните съдилища."

И председателката на ВКС се противопостави на правосъдния министър. Според Галина Захарова колегиите са тези, които определят кой да води временно прокуратурата или върховните съдилища. Според нея обаче прокурорската колегия трябва да обсъди въпроса отново.

Галина Захарова, председател на ВКС: "Аз, колеги, също бих предложила на Прокурорската колегия да осмисли решението си относно избора на персоналния избор на изпълняващ функциите."

Според Цветинка Пашкунова, определянето на и.ф. не може да се съпоставя с избора на титуляр и това силно ограничава възможността дори за издигане на предложения.

Цветинка Пашкунова, член на ВСС, съдийска колегия: "Министърът на правосъдието няма професионална легитимация де предлага кой да бъде временно изпълняващ функциите главен прокурор."

Част от членовете на Съвета изразиха мнение, че прокурорската колегия трябва вземе решение за Борислав Сарафов след влизането в сила на промените, които ограничават мандата на и.ф. до 6 месеца.

# Борислав Сарафов #Андрей Янкулов #Служебен министър на правосъдието #свикване #заседание #ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
5
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Сигурност и правосъдие

Недоволство срещу Сарафов: Протести пред ВСС и пред кабинета на и.ф. главен прокурор
Недоволство срещу Сарафов: Протести пред ВСС и пред кабинета на и.ф. главен прокурор
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
Чете се за: 02:30 мин.
Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести
Чете се за: 02:20 мин.
Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 03:27 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО) Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
7825
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера(СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера(СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ