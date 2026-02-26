ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор

Висшият Съдебен Съвет остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор. След близо 6 часа дебат предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов беше препратено на Прокурорската колегия по компетентност. Янкулов коментира, че очаква прокурорската колегия да се произнесе по същество в кратки срокове. Възможно е обаче от колегията да решат, че ще изчакат решението на Конституционния съд за промените в Закона, които ограничават мандата на изпълняващия фукциите до 6 месеца.

Пред Висшия съдебен съвет правосъдният министър подчерта, че наличието на съдебни състави, които отказват да възобновяват производства по искане на главния прокурор, налагат да се обсъди избора на нов изпълняващ функциите, за да се изпълни закона. И допълни, че не вижда нито една основателна причина Борислав Сарафов да продължава да заема поста, тъй като не е изпълнил нито един своя заявка.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: "Първата беше за вадене на прокуратурата от калния терен на политиката. Мисля, че събитията след месеците след това някак не доказаха изпълнението на тази заявка. Втората заявка че ще направи всичко зависещо от него за разплитане на мрежата за паралелно правосъдие " Осемте джуджета". Нищо от този казус не беше изяснено на никакво ниво."

От прокурорската колегия контрираха, че на първо място трябва да е ясно дали Пленумът на Висшия съдебен съвет може да определя изпълняващ функциите главен прокурор.

Огнян Дамянов, член на ВСС, прокурорска колегия: "Първо дали Пленумът е компетентен да се произнесе по въпроса, с който е сезиран. Беше обсъдено и на заседание на пленума на ВСС и тогава със значително мнозинство беше прието, че именно отделните колегии са компетентни да назначават изпълняващ функциите както за гл. прокурор така и за Върховните съдилища."

И председателката на ВКС се противопостави на правосъдния министър. Според Галина Захарова колегиите са тези, които определят кой да води временно прокуратурата или върховните съдилища. Според нея обаче прокурорската колегия трябва да обсъди въпроса отново.

Галина Захарова, председател на ВКС: "Аз, колеги, също бих предложила на Прокурорската колегия да осмисли решението си относно избора на персоналния избор на изпълняващ функциите."

Според Цветинка Пашкунова, определянето на и.ф. не може да се съпоставя с избора на титуляр и това силно ограничава възможността дори за издигане на предложения.

Цветинка Пашкунова, член на ВСС, съдийска колегия: "Министърът на правосъдието няма професионална легитимация де предлага кой да бъде временно изпълняващ функциите главен прокурор."

Част от членовете на Съвета изразиха мнение, че прокурорската колегия трябва вземе решение за Борислав Сарафов след влизането в сила на промените, които ограничават мандата на и.ф. до 6 месеца.