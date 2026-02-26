Недоволство срещу Сарафов: Протести пред ВСС и пред кабинета на и.ф. главен прокурор

Пленумът на ВСС премина на фона на протести. Магистратите бяха посрещнати от протест на БОЕЦ, подкрепен от "Правосъдие за всеки". Протестът стигна и до кабинета на главния прокурор, където сблъсъци със служители на Съдебна охрана и Жандармерията. В Съдебната палата полетяха и яйца.

Протестиращите се събраха в 9 часа пред сградата на ВСС. Под прозорците на магистратите се чуваха викове "мафията вън" и "оставка". Демонстрацията беше подкрепена и от депутати на ПП - сред тях бившия премиер Николай Денков и бившия финансов министър Асен Василев.

Александър: "Почти всички там са с изтекли мандати. Те не желаят да си напуснат постовете, а междувременно взимат едни заплати и нищо не правят в това време."

Елица: "Това просто дава знак на всички нормални хора, че беззаконието в тази държава може да продължава."

Според протестиращите Борислав Сарафов е узурпирал поста главен прокурор и трябва да се оттегли заради авторитарност и политически зависимости. Поискаха и съдебна реформа.

Елица: "Най-обикновени дела се точат години наред. Случаят с Евгения, "Петрохан", където толкова абсурдно ни беше представена информацията."

Тони: "Колко средства потъват в черни дупки, защото нямаме работеща и функционална прокуратура с незаконен прокурор."

Малко след 10 часа протестът прерасна в шествие до Съдебната палата, което приключи пред кабинета на главния прокурор.



Стигна се и до напрежение след като част от протестиращите се опитаха да щурмуват кабинета на Сарафов и влязоха в сблъсък със служителите на Съдебна охрана и Жандармерията.

Георги Георгиев - "БОЕЦ": "Няма погром. Няма нищо счупено, няма нищо увредено." "Яйцата лично аз ги внесох. Това беше като последен знак на презрение."

"Ние поискахме съдействие от тях той да бъде изведен. Можеше ли да не се стига до сблъсъци? Можеше разбира се, ако бяхме пуснати и бяхме изразили нашата позиция."

От БОЕЦ заявиха, че от утре започват ежедневна окупация на Съдебната палата в знак на протест.



