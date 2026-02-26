БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Недоволство срещу Сарафов: Протести пред ВСС и пред кабинета на и.ф. главен прокурор

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
напрежение кабинета главния прокурор съдебната палата видео
Снимка: БНТ
Слушай новината

Пленумът на ВСС премина на фона на протести. Магистратите бяха посрещнати от протест на БОЕЦ, подкрепен от "Правосъдие за всеки". Протестът стигна и до кабинета на главния прокурор, където сблъсъци със служители на Съдебна охрана и Жандармерията. В Съдебната палата полетяха и яйца.

Протестиращите се събраха в 9 часа пред сградата на ВСС. Под прозорците на магистратите се чуваха викове "мафията вън" и "оставка". Демонстрацията беше подкрепена и от депутати на ПП - сред тях бившия премиер Николай Денков и бившия финансов министър Асен Василев.

Александър: "Почти всички там са с изтекли мандати. Те не желаят да си напуснат постовете, а междувременно взимат едни заплати и нищо не правят в това време."

Елица: "Това просто дава знак на всички нормални хора, че беззаконието в тази държава може да продължава."

Според протестиращите Борислав Сарафов е узурпирал поста главен прокурор и трябва да се оттегли заради авторитарност и политически зависимости. Поискаха и съдебна реформа.

Елица: "Най-обикновени дела се точат години наред. Случаят с Евгения, "Петрохан", където толкова абсурдно ни беше представена информацията."

Тони: "Колко средства потъват в черни дупки, защото нямаме работеща и функционална прокуратура с незаконен прокурор."

Малко след 10 часа протестът прерасна в шествие до Съдебната палата, което приключи пред кабинета на главния прокурор.


Стигна се и до напрежение след като част от протестиращите се опитаха да щурмуват кабинета на Сарафов и влязоха в сблъсък със служителите на Съдебна охрана и Жандармерията.

Георги Георгиев - "БОЕЦ": "Няма погром. Няма нищо счупено, няма нищо увредено."

"Яйцата лично аз ги внесох. Това беше като последен знак на презрение."

"Ние поискахме съдействие от тях той да бъде изведен.

Можеше ли да не се стига до сблъсъци?

Можеше разбира се, ако бяхме пуснати и бяхме изразили нашата позиция."

От БОЕЦ заявиха, че от утре започват ежедневна окупация на Съдебната палата в знак на протест.

#протест пред ВСС #боец #напрежение

Последвайте ни

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
2
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
3
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
5
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
6
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Сигурност и правосъдие

ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
Чете се за: 02:30 мин.
Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести
Чете се за: 02:20 мин.
Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 03:27 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО) Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
7652
Чете се за: 00:55 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера(СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна акция с шипове край Нова Загора: Задържаха неправоспособен шофьор с чужди номера(СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ