Пер-Матиас Хьогмо: Разочаровани сме, че не стигнахме поне до продължения

Пер-Матиас Хьогмо изрази своето разочарование от отпадането на Лудогорец в плейофите на Лига Европа. Разградчани допуснаха поражение срещу Ференцварош с 1:2 на „Групама Арена“ и с общ резултат 2:3 приключиха своето европейско участие.

Старши треньорът не пропусна да отчете и силното представяне на „орлите“ във втория по сила турнир в Европа.

„Поздравления към Ференцварош за победата. Пожелавам успех на отбора. Домакините имат добър тим с добри играчи. Играхме шест мача с Лудогорец в Европа и съм щастлив с начина, по който се показваме на това ниво, че е възможно да се справим. Бихме Селта, Ница, Ференцварош вкъщи. Бяха трудни мачове и се надявам нашите фенове да са имали добри моменти и да видят, че в бъдеще е възможно да се състезаваме. Имаме нужда от подкрепа. Ние и играчите сме супер мотивирани да се върнем в родното първенство и да продължим борбата“, започна той.

„Имахме трудности с нападателите на Ференцварош в началото, позволихме на домакините да вкарат два гола, но създавахме шансове още първото полувреме. През второто доминирахме, имахме шанс да получим дузпа и последният шанс на Бърни. Много бих искал да реализира. Това, което взимаме с нас, е добрият опит, много мотивация. Поздравявам играчите за добрата работа“, допълни наставникът.

Треньорът разкри и какво не е достигнало на „орлите“ да се представят по-добре.

„Имахме проблеми с дуелите един на един срещу техните нападатели. Оставихме им пространство пред вратата. Имаха ясни ситуации да вкарат. Ерик Маркус работи добре на крилото, но не помагаше достатъчно в защита и трябваше Дерой Дуарте да покрива зоната. Той трябваше да бъде там и да спре ударите. Тези два отбора се познават много добре. Ференцварош успя и явно е по-добър от нас. Домакините влязоха като фаворит. Разочаровани сме, че не стигнахме поне до продължения, но ще ни останат много продължителни емоции.“

Той отбеляза, че тимът от Разград ще се бори за всяка точка в Първа лига още от следващия мач.

„Когато играеш такъв тип мачове, го правиш с високо темпо. Казвам го от ден едно, че трябва да подобрим нашия интензитет. Това ще бъде ключово - интензитетът в защита и този с топка. Това трябва да вземем с нас от мачовете в Европа. Феновете ще видят, че ще бъдем топ мотивирани и ще се борим за всяка точка още от понеделник.“

„Всички днес се справиха много добре - тези, които започнаха, и тези, които влязоха. Страдахме с техните нападатели в началото, но това е част от играта. После се справяхме все по-добре. Доминирахме в голяма част“, заяви Хьогмо на пресконференцията си след мача в Будапеща.