Хари Кейн: Винаги, когато се изправяш срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, очакваш битка, но ние ще бъдем готови

Нападателят отбеляза два гола за успеха на Байерн М над Аталанта и вече има 50 попадения в Шампионската лига.

Победата на Байерн Мюнхен с 4:1 над Аталанта в реванша от осминафиналите на Шампионската лига, след успеха с категоричното 6:1 в първия мач, доказва, че германският шампион не е самодоволен и е готов за сблъсъка с Реал Мадрид на четвъртфиналите, смята голмайсторът Хари Кейн.

Нападателят отбеляза два гола в сряда вечер, за да увеличи сметката си в Шампионската лига до 50, превръщайки се в първия английски футболист, достигнал тази граница.

„С такава преднина от първия мач е лесно да си самодоволен“, заяви Кейн и добави:

„Но ние си казахме, че искаме да спечелим със същия стил, както в първия двубой. Поздравления за момчетата - бяхме там от първата до последната минута. Някои от младите дебютираха и като цяло можем да бъдем доволни.“

Хари Кейн вече има 47 гола в 39 официални мача този сезон, повече от всеки друг играч в петте най-добри европейски лиги. Неговите попадения ще бъдат необходими отново за Байерн следващия месец в двубоите срещу 15-кратния европейски шампион Реал.

„Ще бъде труден сблъсък. Винаги, когато се изправяш срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, очакваш битка. Но ние ще бъдем готови. Не се страхуваме от никого, въпреки че ще бъде трудно“, каза още английският национал.

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани изказа подобно мнение като своя играч.

„Всичко е важно и в двата клуба“, заяви Компани и продължи:

„Не е важно кой е по-добрият отбор в момента. Историята и на двата клуба, талантът на терена, това е специално.“

„Очакваме абсолютно топ сблъсък. Надявам се дори неутралните фенове да му се насладят. И разбира се, накрая искаме ние да спечелим и да продължим напред“, допълни наставникът на Байерн Мюнхен.

Вратарят Йонас Урбиг се завърна на вратата на германския гранд седмица след като получи сътресение, а Хари Кейн се пошегува, че е облекчен, че не е призован да повтори подвига си от 2014 година, когато трябваше да замени вратаря на Тотнъм в мач от Лига Европа, когато Юго Лорис беше изгонен.

„Имах своето време на вратата и съм готов, честно казано“, коментира Кейн и добави:

„Очевидно Йонас изглеждаше добре и е страхотно за него да може да играе за нас.“

Играчът на Байерн Мюнхен Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига
Играчът на Байерн Мюнхен Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига
На 16 години и 58 дни Павич замени десния бек Йосип Станишич в...
Чете се за: 02:10 мин.
Байерн отново разби Аталанта и подпечата шоуто с Реал Мадрид
Байерн отново разби Аталанта и подпечата шоуто с Реал Мадрид
Баварците се класираха за следващата фаза с общ резултат 10:2.
Чете се за: 01:30 мин.
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
1
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
2
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
3
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
4
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните...
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
5
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби...
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
6
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
2
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
5
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
6
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...

Ханзи Флик: Предстои ни много сериозно препятствие в следващия кръг
Ханзи Флик: Предстои ни много сериозно препятствие в следващия кръг
Играчът на Байерн Мюнхен Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига Играчът на Байерн Мюнхен Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига
Чете се за: 02:10 мин.
Диего Симеоне: Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си Диего Симеоне: Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си
Чете се за: 01:40 мин.
Арне Слот: Когато стигнеш до последните етапи на турнира, знаеш едно нещо със сигурност - ще играеш срещу ПСЖ Арне Слот: Когато стигнеш до последните етапи на турнира, знаеш едно нещо със сигурност - ще играеш срещу ПСЖ
Чете се за: 03:25 мин.
Полузащитникът на Галатасарай Ноа Ланг ще претърпи операция след инцидента по време на гостуването срещу Ливърпул Полузащитникът на Галатасарай Ноа Ланг ще претърпи операция след инцидента по време на гостуването срещу Ливърпул
Чете се за: 01:05 мин.
Барселона, Байерн, Ливърпул и Атлетико (М) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига Барселона, Байерн, Ливърпул и Атлетико (М) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Веселин Тодоров, "Сиела Норма": Никой не иска да си...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Шофьор загина, след като колата му се вряза в къща край Средец
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
