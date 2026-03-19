Хари Кейн: Винаги, когато се изправяш срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, очакваш битка, но ние ще бъдем готови

Победата на Байерн Мюнхен с 4:1 над Аталанта в реванша от осминафиналите на Шампионската лига, след успеха с категоричното 6:1 в първия мач, доказва, че германският шампион не е самодоволен и е готов за сблъсъка с Реал Мадрид на четвъртфиналите, смята голмайсторът Хари Кейн.

Нападателят отбеляза два гола в сряда вечер, за да увеличи сметката си в Шампионската лига до 50, превръщайки се в първия английски футболист, достигнал тази граница.

„С такава преднина от първия мач е лесно да си самодоволен“, заяви Кейн и добави:

„Но ние си казахме, че искаме да спечелим със същия стил, както в първия двубой. Поздравления за момчетата - бяхме там от първата до последната минута. Някои от младите дебютираха и като цяло можем да бъдем доволни.“

Хари Кейн вече има 47 гола в 39 официални мача този сезон, повече от всеки друг играч в петте най-добри европейски лиги. Неговите попадения ще бъдат необходими отново за Байерн следващия месец в двубоите срещу 15-кратния европейски шампион Реал.

„Ще бъде труден сблъсък. Винаги, когато се изправяш срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, очакваш битка. Но ние ще бъдем готови. Не се страхуваме от никого, въпреки че ще бъде трудно“, каза още английският национал.

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани изказа подобно мнение като своя играч.

„Всичко е важно и в двата клуба“, заяви Компани и продължи:

„Не е важно кой е по-добрият отбор в момента. Историята и на двата клуба, талантът на терена, това е специално.“

„Очакваме абсолютно топ сблъсък. Надявам се дори неутралните фенове да му се насладят. И разбира се, накрая искаме ние да спечелим и да продължим напред“, допълни наставникът на Байерн Мюнхен.

Вратарят Йонас Урбиг се завърна на вратата на германския гранд седмица след като получи сътресение, а Хари Кейн се пошегува, че е облекчен, че не е призован да повтори подвига си от 2014 година, когато трябваше да замени вратаря на Тотнъм в мач от Лига Европа, когато Юго Лорис беше изгонен.

„Имах своето време на вратата и съм готов, честно казано“, коментира Кейн и добави: