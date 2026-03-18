Байерн отново разби Аталанта и подпечата шоуто с Реал Мадрид

Байерн (Мюнхен) затвърди превъзходството си над Аталанта с нова убедителна победа – 4:1 в реванша от осминафиналите на Шампионската лига. След разгрома в първия мач, баварците без проблеми оформиха общ резултат 10:2 и се класираха за следващата фаза.

Домакините откриха резултата в средата на първото полувреме след любопитна ситуация. Хари Кейн първоначално пропусна дузпа, но при повторното изпълнение не сгреши и изведе тима си напред.

След почивката германският шампион наложи пълна доминация. Кейн реализира второто си попадение в мача, а малко след това точни бяха още младият талант Ленарт Карл и Луис Диас, с което интригата окончателно изчезна.

Аталанта стигна до почетно попадение в края чрез Лазар Самарджич, но то не промени нищо в крайния изход на двубоя.

След категоричното си представяне в двата мача тимът на Венсан Компани уверено продължава напред в турнира, където ще срещне Реал Мадрид.