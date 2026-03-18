Барселона разпиля Нюкасъл в голов спектакъл

Барселона си осигури място сред най-добрите осем в Шампионската лига след впечатляваща победа със 7:2 над Нюкасъл в реванша от осминафиналите. Каталунците доминираха на своя стадион и продължават напред с общ резултат 8:3.

Двубоят започна равностойно и предложи зрелище още през първото полувреме. Двата тима си размениха пет гола, като домакините повеждаха чрез Рафиня и Марк Бернал, но гостите на два пъти изравняваха чрез Антъни Еланга. В края на първата част Ламин Ямал реализира от дузпа за 3:2.

След почивката обаче Барселона изцяло пое контрола и не остави никакви шансове на съперника. Фермин Лопес даде начало на головата серия, а Роберт Левандовски се разписа на два пъти. Рафиня също добави второто си попадение за вечерта, оформяйки крайното 7:2.

С успеха каталунците записаха най-резултатния си мач за сезона, докато за Нюкасъл това се превърна в най-тежката загуба в кампанията.

Единственото притеснение за тима на Ханзи Флик остават контузиите на Жоан Гарсия и Ерик Гарсия. В четвъртфиналите Барселона ще се изправи срещу победителя от двойката Атлетико Мадрид – Тотнъм.



