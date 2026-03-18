Ливърпул разгроми Галатасарай и си осигури сблъсък с ПСЖ

Ливърпул изнесе впечатляващо представяне на „Анфийлд“ и разби Галатасарай с 4:0 в реванша от осминафиналите на Шампионската лига. С общ резултат 4:1 „червените“ елиминираха турския шампион и се класираха за четвъртфиналите, където ги очаква действащият носител на трофея Пари Сен Жермен.

Тимът на Арне Слот наложи пълно превъзходство и реши всичко в рамките на второто полувреме. Доминик Собослай откри резултата, а след почивката Юго Екитике и Райън Гравенберх бързо увеличиха аванса. Мохамед Салах оформи крайното 4:0, въпреки че по-рано пропусна дузпа и уцели греда.

Победата можеше да бъде и още по-изразителна, след като попадение на домакините беше отменено, а и автогол на съперника не бе зачетен заради засада.

В крайна сметка Ливърпул напълно доминираше и заслужено продължава напред, като в следващия кръг ще има възможност за реванш срещу ПСЖ, който го отстрани през миналия сезон.

Любопитен момент беше отсъствието на официална гостуваща агитка на Галатасарай заради наказание, въпреки че в града се забелязваше сериозно присъствие на турски фенове.