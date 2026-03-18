Ленарт Карл пред дебют за Бундестима

Един от най-обещаващите млади играчи на Байерн (Мюнхен) – Ленарт Карл, е на път да получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор на Германия. Според информация на „Билд“, 18-годишният атакуващ халф ще бъде включен в разширения състав на селекционера Юлиан Нагелсман за предстоящите двубои срещу Швейцария в Базел на 27 март и три дни по-късно срещу Гана в Щутгарт.

Карл прави силен сезон с екипа на Байерн, като до момента има седем гола и четири асистенции. Той вече влезе в историята като най-младия германец, разписал се в Шампионската лига. Силната му форма се потвърждава и на младежко ниво – с три попадения в последните си два мача за отбора до 21 години.

Името на младока се завъртя и преди ноемврийските квалификации срещу Люксембург и Словакия, но тогава не получи шанс за дебют.

Карл е считан за един от най-големите таланти на германския футбол и сериозен кандидат за място в състава за предстоящото световно първенство.