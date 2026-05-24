Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 8

Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026", посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.

В осмия епизод от поредицата фокусът е върху завръщането на Норвегия, ДР Конго, Хаити и Ирак на световната сцена. Четири отбора, които изминаха различен път към Мондиала, но споделят една и съща мечта - да покажат, че не са там само за участие.

Норвегия се завръща след 28 години с поколение, водено от Ерлинг Холанд, ДР Конго ще играе на световни финали за първи път от 1974-а, а Хаити и Ирак също слагат край на дълги години чакане. За всички тях участието на Мондиал 2026 е не просто спортен успех, а исторически момент за техните нации.