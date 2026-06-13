Лука Модрич планира да сложи край на кариерата си след Мондиал 2026

Краят на една от най-впечатляващите кариери в съвременния футбол изглежда все по-близо. Според информация на италианския журналист Николо Скира, Лука Модрич възнамерява да прекрати състезателната си кариера след световното първенство през 2026 година.

Очаква се Мондиалът в САЩ, Канада и Мексико да бъде последният голям турнир за 40-годишния полузащитник с екипа на Хърватия.

Според публикацията Модрич вече е постигнал принципна договорка с Реал Мадрид да остане част от клуба и след края на активната си кариера. Възможно е носителят на „Златната топка“ за 2018 година да заеме административен или ръководен пост на "Сантиаго Бернабеу“.

Модрич остави трайна следа в историята на мадридския гранд по време на престоя си между 2012 и 2025 година. С белия екип той спечели четири титли на Испания и шест трофея в Шампионската лига, превръщайки се в една от емблематичните фигури на клуба.

На индивидуално ниво върхът в кариерата му дойде през 2018 година, когато стана първият хърватски футболист, отличен със „Златната топка“. В същата година той изведе Хърватия до исторически финал на Световното първенство в Русия, където тимът спечели сребърните медали.

С националния отбор Модрич има и второ място в Лигата на нациите през сезон 2022/23, а през това лято ще се опита да добави още едно значимо постижение към богатата си визитка.

На Мондиал 2026 хърватите са в група L заедно с отборите на Англия, Панама и Гана. Първият мач на тима е на 17 юни срещу Англия, а турнирът може да се окаже последната глава от забележителната кариера на Лука Модрич.