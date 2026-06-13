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Усман Дембеле все още търси най-добрата си роля във Франция преди старта на Мондиал 2026

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Носителят на "Златната топка“ впечатлява с екипа на ПСЖ, но представянето му при "петлите“ поражда въпроси за взаимодействието с Килиан Мбапе и мястото му в схемата на Дидие Дешан

Усман Дембеле все още търси най-добрата си роля във Франция преди старта на Мондиал 2026
Снимка: БГНЕС
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Формата на Усман Дембеле с националния отбор на Франция продължава да бъде сред основните теми в навечерието на световното първенство. Въпреки впечатляващите си изяви с Пари Сен Жермен и спечелената "Златна топка“, нападателят не успява да пренесе същото влияние и в състава на Дидие Дешан.

Представянето му в последните контроли срещу Кот д'Ивоар и Северна Ирландия предизвика критики във френските медии, а част от анализаторите дори поставиха под съмнение мястото му сред титулярите за първия мач срещу Сенегал. За селекционера Дидие Дешан обаче подобен дебат не съществува и Дембеле остава ключова фигура в плановете му.

Една от причините за колебливите му изяви според местните коментатори е позицията му на терена. Докато в ПСЖ Дембеле действа като фалшива деветка с голяма свобода на движение, във френския национален отбор голяма част от играта е изградена около капитана Килиан Мбапе. Това често води до припокриване на зоните им и затруднява взаимодействието между двете звезди.

Допълнително усложнение за Дешан е отличната форма на Майкъл Олисе, който се утвърди по десния фланг и прави трудно преместването на Дембеле на любимата му позиция.

Въпреки критиките, Дембеле остава важна фигура в съблекалнята на Франция и все по-често влиза в ролята на лидер. Голямата задача пред Дешан до началото на турнира е да намери правилния баланс в атаката, така че да извлече максимума от двамата си най-големи офанзивни козове – Дембеле и Мбапе. Мондиал 2026 ще покаже дали френският селекционер е успял да реши този сложен футболен пъзел.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол #Усман Дембеле

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